صندوق النقد يمنح غورغييفا ولاية ثانية من 5 سنوات

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة أن مديرته العامة كريستالينا غورغييفا أعيد تعيينها «بالتوافق» في المنصب لولاية جديدة من خمس سنوات.

ويعني القرار أن غورغييفا التي كانت مرشحة من دون منافس لقيادة الهيئة والتي تنتهي ولايتها الحالية في 30 سبتمبر، ستبدأ ولاية جديدة في الأول من أكتوبر، وفق بيان للصندوق.

وجاء في بيان لمنسقَي شؤون المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أفونسو بيفيلاكوا وعبد الله بن زرعه أنه «باتخاذ هذا القرار، يقر المجلس بالقيادة القوية لغورغييفا خلال فترة ولايتها، ومواصلتها المسار رغم سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى»، لافتين إلى أن غورغييفا أعدت «استجابة غير مسبوقة لصندوق النقد الدولي لهذه الصدمات».

وفي بيان منفصل قالت غورغييفا «أنا ممتنة جداً لثقة ودعم المجلس الذي يمثل أعضاءنا البالغ عددهم 190 عضواً، ويشرفني أن أواصل مهمتي على رأس صندوق النقد الدولي».

يذكر أن غورغييفا اقتصادية بلغارية مولودة في العام 1953 في صوفيا، وهي تتولى الإدارة العامة لصندوق النقد الدولي منذ أكتوبر 2019، وسبق أن شغلت منصب المديرة العامة للبنك الدولي ثلاث سنوات.

وقبل ذلك كانت مفوّضة أوروبية ست سنوات، وكلّفت في بادئ الأمر التعاون الدولي في ولاية جوزيه مانويل باروزو.

وكانت غورغييفا قد أعربت في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في منتصف مارس عن استعدادها لمواصلة قيادة المؤسسة، بعد أيام على تلقيها دعم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

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