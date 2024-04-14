«فايف هوتلز آند ريزورتس» تفتتح أحدث فنادقها في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتحت مجموعة الفنادق العالمية الشهيرة «فايف هوتلز آند ريزورتس»، أبواب أحدث مشاريعها على شاطئ دبي «فايف لوكس». يتميز فندق «فايف لوكس» بإطلالاته على الخليج العربي وعين دبي ونخلة جميرا، ويضم 222 غرفة وجناحاً فندقياً أنيقاً، إضافة إلى 276 مسكناً مصمماً لتجارب لاتنسى من قبل الضيوف والزوار. ويشمل هذا التطوير نادي الشاطئ التابع لمجموعة «باتشا جروب» الإسبانية؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالحفلات الشاطئية طوال اليوم مع خلفية ساحرة على الواجهة البحرية.

إضافة إلى ذلك، يقدم «فايف لوكس» مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، بما في ذلك الأجنحة المميزة - مثل جناح «بولار سويت» المستوحى من النجوم الروك، وجناح «فايف فايب سويت» المستوحى من الموسيقى، وجناح حفلات الـ«إيبك بوول بارتي سويت» المركّز على الحفلات، وجناح «حبيبي سويت» المستوحى من دبي، وغيرها من الأجنحة الفاخرة.

ابتكار

أما بالنسبة إلى ركن الأطعمة، يضم«فايف لوكس» سبعة أماكن مميزة ومبتكرة لتناول الطعام والحياة الليلية، مثل «Goose Island Tap House»، و «Tête à Tête» المستوحى من مونت كارلو، و«تشيلو» الشهير، والمطعم الشهير «Ronin».

وقال ألوك باترا، الرئيس التنفيذي لشركة «فايف هوسباتيليتي» و«باتشا» في تصريحات لـ«سيين ترافيلر»: «يتميز فايف لوكس بمرافق إقامة فاخرة لا مثيل لها وأجنحة مميزة ومأكولات محلية مستوحاة من العالمية ومعروفة عالمياً واندماج نمط الحياة الفاخر في دبي، إضافة إلى الترقب المثير لافتتاح Lío Dubai في عام 2025».

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