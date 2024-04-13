«دوكاب للمعادن» تشارك في معرض «واير دوسلدورف»

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دوكاب للمعادن، التابعة لمجموعة دوكاب، المزود العالمي لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في الشرق الأوسط، إلى المشاركة في معرض «واير دوسلدورف» في ألمانيا؛ أحد أكثر المعارض التجارية لقطاع الأسلاك والكابلات أهمية حول العالم، حيث يستضيف المعرض في نسخة هذا العام التي تقام خلال الفترة من 15 حتى 19 أبريل نحو 2000 عارض من 60 دولة.

وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لاستراتيجية «دوكاب» الرامية إلى تعزيز عناصر الاستدامة، كما تعكس حرص دوكاب للمعادن على تعزيز جهود الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الاستدامة في قطاع التصنيع على مستوى العالم.

وتشهد مشاركة «دوكاب للمعادن» في معرض «واير دوسلدورف» في ألمانيا، إعلاناً هاماً يجسد استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين عناصر الاستدامة في مجال صناعة الألمنيوم.

وتلتزم «دوكاب للمعادن» بمعايير الاستدامة المتبعة دولياً في كافة عملياتها، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات الاستدامة والالتزام بمعايير التجارة العادلة، بما يعكس التزامها برفع معايير صناعة الألمنيوم مستقبلاً، بصفتها مادة مستدامة خلال القرن الحادي والعشرين.

وتقود «دوكاب للمعادن» مساراً تحولياً جديداً في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، من خلال وضع معايير غير مسبوقة للمسؤولية البيئية عبر هذا القطاع الحيوي.

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