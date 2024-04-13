«دبي للأصول الافتراضية» تسعى لتخفيف تكاليف الامتثال على الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبحث سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية «VARA» استراتيجيات جديدة لتقليل تكاليف الامتثال التي تتحملها الشركات للالتزام بإرشاداتها، خاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية «VARA»،خلال أسبوع باريس للبلوكتشين على التزامه بتكييف الإطار التنظيمي لتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة: «أستكشف حالياً خيارات مختلفة لجعل نظامنا ولوائحنا متاحة للجميع. وأحد الاعتبارات الرئيسية هو معالجة تكاليف الامتثال للكيانات الأصغر».

تتحمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، بصفتها الهيئة التنظيمية الوحيدة للأصول الرقمية في الإمارة، مسؤولية الإشراف على قطاع العملات المشفرة، وهو جزء لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات.

لوائح 2023

ولقيت اللوائح التي طرحتها دبي خلال 2023، للعملات المشفرة قبولاً إيجابياً بشكل عام من قبل القطاع؛ ومع ذلك، أثيرت بعض المخاوف بشأن الأعباء المالية المحتملة المترتبة على الامتثال للبنود الجديدة.

وفقاً للقواعد، يتعين على الشركات الحصول على تصريح للعمل في الدول، وحتى الآن، حصلت شركات بارزة مثل «كريبتو.كوم»، و«ديربيت» و«ناين بلوكس»، على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها في مجال العملات المشفرة.

وسلط وايت الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة في تلبية المتطلبات التنظيمية: «لقد لاحظنا أن العديد منها لا تملك الموارد اللازمة لتلبية معاييرنا. نحن نستكشف حلولاً مثل إنشاء هياكل حيث يمكن للمشاركين الأكبر دعم الشركات الأصغر، وبالتالي تسهيل الوصول إلى السوق»

مزود خدمة

ومنحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مؤخراً شركة «كريبتو.كوم» ترخيصاً كمزود خدمة أصول افتراضية. وهذا يسمح لبورصة العملات المشفرة بتقديم الخدمات للمستثمرين المؤسسيين في الإمارة.

وأكد إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كريبتو.كوم»، على أهمية هذه الخطوة لنمو الشركة ونجاحها المستمر في سوق استراتيجي.

تواصل شركة «كريبتو.كوم» توسيع نطاق وجودها في آسيا وأوروبا، حيث تضمن تراخيص العملات المشفرة في مختلف السلطات القضائية.

علاوة على ذلك، كانت واحدة من أوائل الشركات العالمية التي دخلت سوق دبي بعد حصولها على موافقة مؤقتة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في نوفمبر الماضي.

تطور سريع

وشهد المشهد التشفيري في دبي تطوراً سريعاً بعد إنشاء سلطة دبي لتنظم الأصول الافتراضية في مارس 2022، بهدف الإشراف على النظام البيئي للموارد الرقمية في المدينة وتعزيز الابتكار دون المساس بأمن المستثمر.

وقدمت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية نظاماً تنظيمياً شاملاً في فبراير من 2023، حيث قدمت إرشادات واضحة لمشغلي العملات المشفرة ومزوِّدي خدمات الأصول الافتراضية الراغبين في العمل داخل دولة الإمارات.

وعلى الرغم من أن دبي تبدو وكأنها توفر بيئة مواتية للعملات المشفرة، تشير التقارير إلى أن المنطقة قد تشكل تحديات لرواد الأعمال في هذا القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز