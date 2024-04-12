العقارات الجاهزة تستحوذ على نصيب الأسد من مبيعات السوق العقاري في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من مبيعات السوق العقاري في دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس، إذ بلغت نحو 65 مليار درهم، أو ما يعادل 61.3% من إجمالي قيمة المبيعات العقارية، حيث شهدت هذه الفترة إبرام 16491 مبايعة لعقارات جاهزة.

واستأثرت العقارات على الخريطة بنسبة 38.7% من إجمالي المبيعات العقارية في دبي أو ما يعادل 43.7 مليار درهم، نتجت عن 20.198 تصرفاً.

وكانت التصرفات العقارية في سوق دبي، قد سجلت أداءً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري، مع بلوغها 166 مليار درهم نتجت عن 47.120 تصرفاً بنمو نسبته 30% و22% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وسجلت القيمة الإجمالية للمبايعات العقارية خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية مارس نمواً نسبته 25% مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتصل إلى 109 مليارات درهم، نتجت عن 36.710 صفقات بنمو 18.8%.

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