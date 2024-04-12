أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير

المصدر: دبي ـ وكالات

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توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، طلباً قوياً على الوقود في أشهر الصيف وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في 2024، لكنها قالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من التوقعات خلال العام الجاري.

وأبقت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً، وفق بيانات تقريرها لشهر أبريل.

ولم تغير منظمة البلدان المصدرة للنفط، تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 البالغ 1.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن المعروض النفطي من خارج تحالف «أوبك بلس» من المتوقع أن ينمو بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 2024.

وبالنسبة لتحركات الأسعار، تشير «أوبك» إلى أن صناديق التحوط تحولت إلى الرهان على الاتجاه الصعودي لأسعار النفط، ما رفع صافي عقود خيارات الشراء بأكثر من 18%.

وأشارت أوبك، إلى أنه على الرغم من بعض مخاطر التراجع فإن هناك المزيد من الاحتمالات لصعود النمو الاقتصادي العالمي في 2024.

ومن شأن حصول نمو الاقتصاد العالمي على دفعة أن يعطي دفعة بدوره لأسعار النفط التي صعدت لما تجاوز 90 دولاراً للبرميل هذا العام بسبب تراجع المعروض والأوضاع في الشرق الأوسط. وأوبك والدول الحليفة معها في تكتل أوبك+ وافقت الأسبوع الماضي على إبقاء تخفيضات فرضتها على إنتاج الخام حتى نهاية يونيو.

وقالت أوبك في التقرير: «رغم بعض المخاطر التي تدفع نحو التراجع، ربما ينتج عن استمرار الزخم الذي شاهدناه في بداية العام احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي في 2024».

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعاً في يونيو لتتخذ قراراً بشأن تمديد خفض الإنتاج أو ضخ المزيد في السوق.

وقالت أوبك في التقرير: «توقع الطلب القوي على النفط لأشهر الصيف يتطلب مراقبة بعناية للسوق وسط استمرار الضبابية وذلك لضمان توازن قوي ومستدام للسوق».

وذكر تقرير أوبك أيضاً، أن إنتاج المنظمة من النفط الخام استقر في مارس إذ لم يرتفع سوى بمقدار ثلاثة آلاف برميل يومياً مسجلاً 26.60 مليون برميل يومياً رغم جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية من الدول المشاركة في أوبك+ بدأت في يناير.

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