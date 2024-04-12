تحالف «جي إتش إيه» للفنادق يوسّع نشاطه في دبي

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسع «جي إتش إيه»، وهو تحالف للفنادق التجارية المستقلة في العالم، برنامج الولاء الخاص بالعملاء «جي إتش إيه ديسكفري» ليشمل الشقق الفندقية الفاخرة في دبي، وذلك بالتعاون مع «مجموعة شيفال».

وأعلن التحالف، في إطار احتفاله السنوي العشرين بذكرى تأسيسه، أن «مجموعة شيفال» تقدم خدماتها ومزاياها إلى 26 مليون عضو، والتي تشمل الأسعار وترقيات الغرف وبرامج الربح والإنفاق. وأضاف التحالف أنه سعيد بانضمام «مجموعة شيفال» إلى التحالف، لتكون العضو الأول الذي يقدم خدمات الشقق الفندقية، ومن المقرر التكامل في تقديم الخدمات بدبي خلال العام الجاري.

و«جي إتش إيه» هو برنامج الولاء الوحيد الذي تديره الفنادق، ويشجع الحجوزات المباشرة، ويعتبر بسجله الحافل والجوائز التي حاز عليها الخيار الأنسب لمن يبحثون عن خيارات للإقامة تناسب أي فترة إقامة بدءاً من رحلات العمل القصيرة وحتى العطلات الممتدة.

وبدأت «مجموعة شيفال» العمل في عام 1981، وتمتلك حالياً في دبي ولندن وإدنبره أكثر من 800 مسكن فاخر، وجميعها مجهزة جيداً داخل الأحياء الرئيسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز