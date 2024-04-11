150 ألف زائر لمعرض «ليالي رمضان» بزيادة 50%

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل معرض «ليالي رمضان»، الستار على فعاليات دورته الـ41، في مركز إكسبو الشارقة، بعد 21 يوماً حفلت بالعروض والفعاليات والتجارب الترفيهية العائلية، محققاً أرقاماً قياسية بالمبيعات وعدد الزوار، حيث استقطب أكثر من 150 ألف زائر بزيادة بلغت 50% مقارنة بدورة العام 2023، توافدوا للاستمتاع بأجوائه الرمضانية والاستفادة من الحسومات الكبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية.

وشهد المعرض الذي نظمه المركز خلال الفترة من 21 مارس الماضي إلى 10 إبريل الحالي، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تخفيضات وصلت إلى 75 % وضم أكثر من 200 منصة عرض لكبار تجار التجزئة ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية، وقدم للمتسوقين من سكان الشارقة وزوارها برنامجاً ثرياً بالفعاليات التراثية والفنية المتنوعة، ضمن فعاليات الدورة 34 من «مهرجان رمضان الشارقة».

وفاقت مبيعات المعرض توقعات العارضين المشاركين، ونجح في تنشيط حركة التسوق بفضل عروضه الترويجية الجذابة وبرنامجه الذي اشتمل على مفاجآت وأنشطة ترفيهية متميزة أبهرت الزوار، وقدمت لهم الجوائز والهدايا القيّمة، ووفرت الفعاليات التراثية الحية من خلال قرية التراث تجربة مثالية لزوار المعرض الذين وجدوا فيه تجسيدًا لأجواء رمضان المبارك في إمارة الشارقة والاستعدادات لعيد الفطر السعيد.

وحفل المعرض الذي أقيم على مساحة تزيد عن 16 ألف متر مربع ببرنامج ثري بمفاجآت التسوق والأنشطة الترفيهية المتميزة والجوائز والهدايا القيمة، حيث قدم لجمهوره منصة مثالية للاستمتاع بشهر رمضان المبارك وأجوائه الرائعة في الشارقة، واستقطبت قرية التراث في المعرض الزوار الذين توافدوا للتسوق والاستمتاع بالأنشطة التراثية وحزمة الفعاليات والعروض الفنية، حيث أضاء برنامج قرية التراث على العادات والتقاليد والتراث الشعبي، بجانب عروض متميزة للفنون الشعبية والمسابقات الثقافية والتراثية المتنوعة.

وتألقت الأسر المنتجة المشاركة في المعرض بتقديم أشهى المشروبات والأطباق الرمضانية والأطعمة الشعبية الإماراتية، وجذبت المعروضات الأهالي والزوار للاستمتاع باللوحات التراثية والمشاركة في المسابقات المباشرة، والفوز بالجوائز، كما قدم ركن الأطفال عدداً كبيراً من الألعاب ضمن برنامج أنشطة وألعاب ومسابقات في ركن خاص تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية.

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