الإمارات تحتضن أقوى شركات التكنولوجيا المالية إقليمياً

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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حلت الإمارات في صدارة قائمة فوربس باحتضانها أقوى 50 شركة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط هذا العام، بمنصة «ويو بنك» (Wio Bank). وترصد قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة لاتزال تعاني من نقص واضح في الخدمات المالية. ورغم تراجع التمويل في عام 2023، واصلت شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط توسعها، وتبنت تقنيات جديدة، لتعكس مرونة في مواجهة تحديات السوق، مثل: أسعار الفائدة المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية.

وحسب تقرير (KPMG) انخفض تمويل شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أدنى مستوياته خلال 7 سنوات، ليبلغ 24.5 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ49.6 مليار دولار في عام 2022. وهيمنت شركات المدفوعات على القائمة بواقع 26 شركة، بينما حافظت منصات اشتري الآن وادفع لاحقاً على تألقها، فحلّت تابي وتمارا و(MNT-Halan) ضمن الـ10 الكبار، بعد دخولها نادي اليونيكورن بتقييم تجاوز المليار دولار عقب جولاتها التمويلية الأخيرة في عام 2023.

وتعد منصة «ويو بنك» مدعومة من «القابضة» (ADQ) وألفا ظبي القابضة و«إي آند» وبنك أبوظبي الأول.

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