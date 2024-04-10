إعادة افتتاح «هانتد أوتيل» في «آي إم جي» بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

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أعاد «هانتد أوتيل»، العلامة المميزة في «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر منتزه داخلي في دبي، فتح أبوابه للزوار أمس، التاسع من شهر أبريل 2024، وذلك خلال احتفالات الليالي العربية في «آي إم جي» في عيد الفطر السعيد، بعد تجديد ضخم لم يشمل تصميم بنية الفندق وحسب، بل جاء أيضاً بقصة جديدة مشوقة، وبشخصيات مخيفة، مع اندماج السرد الساحر، وتصميم الموقع المليء بالتفاصيل، والمناطق الترفيهية.

وقال إلياس كلداري عضو مجلس الإدارة والمالك لـ«آي إم جي عالم من المغامرات»: «سيجذب تجديد وترميم الهانتد اوتيل في «آي إم جي عالم من المغامرات» بالتأكيد الكثير من عشّاق الإثارة والباحثين عن المغامرة، وسيضيف بتقديمه لقصّة جديدة وشخصيات مخيفة مستوى إضافياً من التشويق والإثارة للزائرين. وتستمر أماكن الجذب الخاصة بنا بالتطور والتجدّد. وأنا متأكد بأن الزوار سيتطلعون لتجربة «هانتد أوتيل» المُجدّد».

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