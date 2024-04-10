خصومات العيد تجذب المتسوقين وزحام كبير على المراكز التجارية

المصدر: متابعة ـ صبري صقر

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تشهد مراكز التسوق والمحلات التجارية وأسواق التجزئة إقبالاً واسعاً من المتسوقين في مختلف إمارات الدولة مع حلول عيد الفطر.

واستقبلت المراكز التجارية آلاف المتسوقين خلال الأيام الماضية استعداداً لعيد الفطر المبارك، حيث أطلقت مراكز التسوق والمحلات التجارية عروضها الكبيرة لعيد الفطر، وتتضمن العديد من البرامج الترفيهية المتنوعة، مع إطلاق خصومات متنوعة على السلع والمنتجات.

27 فرعاً

وأكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي تعاونية الاتحاد أن مراكز التسوق والمحلات التجارية وأسواق التجزئة شهدت إقبالاً واسعاً من المتسوقين خلال الأيام الماضية. وأوضح أن «تعاونية الاتحاد» يتبع لها 27 فرعاً في مختلف المناطق، إضافة إلى 7 مراكز تجارية كبرى، كما تدير فرع الجمعية بإمارة أم القيوين.

وأضاف أنه على مدار الأيام الماضية تلاحظ أن مواقف السيارات كانت مزدحمة بشكل ملفت وهذا يعني وجود إقبال كبير على مراكز التسوق بشكل عام مع حلول عيد الفطر المبارك. وتابع: أن شهر رمضان وعيد الفطر تعتبر ذروة نشاط جميع قطاعات التجزئة. وأضاف أنه في بداية شهر رمضان المبارك تنشط حركة شراء المواد الغذائية مع التجمعات الرمضانية والعزومات، وأكد أن جمعية الاتحاد أعلنت عن عروض عيد الفطر المبارك والتي تتضمن خصومات كبيرة تصل إلى 60% على كثير من السلع الأساسية، مشيراً إلى استمرار العروض والخصومات حتى 18 أبريل.

العروض والتخفيضات

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو، أن عطلة عيد الفطر المبارك هذا العام تستمر أكثر من 12 يوماً وهي فرصة كبيرة للخروج والتسوق، مشيراً إلى وجود العديد من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية والمشروبات وأيضاً الملابس والهدايا والعطور بمناسبة عيد الفطر.

وأضاف أن عروض عيد الفطر شملت خصومات تصل إلى 50% على كثير من المنتجات.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً منذ بداية شهر رمضان، وسط توقعات بزيادة نسبة المبيعات بنحو 20% مقارنة بالأيام العادية، واستمرار النشاط الملحوظ خلال الأيام القادمة مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يشهد نشاطاً وزخماً، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء.

وأشار إلى انتعاش في الأسواق التجارية خلال شهر رمضان مع قطاع الأغذية والمشروبات، بينما شهدت مبيعات الذهب والهواتف والملابس والعطور زيادة كبيرة مع حلول عيد الفطر وإقبال المستهلكين على شراء الهدايا.

التسوق الإلكتروني

وأكدت سعاد عبد الله الخوري مدير عام في تعاونية الصناعات الإماراتية زيادة مبيعات الهدايا والعطور مع حلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى زيادة طلبات التسوق الإلكتروني.

وأضافت أن قطاع التجزئة يشهد نمواً ملحوظاً بسبب ارتفاع الطلب خلال أيام العيد، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية شهدت انتعاشاً ونمواً خلال شهر رمضان، حيث يفضل الكثيرون التسوق عبر الإنترنت لشراء المستلزمات من ملابس وعطور وغيرها التي يستطيع العملاء طلبها عبر الإنترنت واستلامها في منازلهم، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

وأضافت أن الخصومات الإلكترونية والعروض الترويجية خلال العيد تشجع المتسوقين على اغتنام العروض والصفقات، حيث تتوفر للعملاء مجموعة متنوعة ومناسبة من الخيارات، إضافةً إلى ذلك، تشهد أسواق الأغذية والإلكترونية خصومات وعروضاً خاصة خلال العيد لتشجيع العملاء على التسوق عبر الإنترنت والاستفادة من الصفقات المتاحة.

الفعاليات الترفيهية

وأكد نبيل السكوتي، المدير العام لديرفيلدز مول أن عيد الفطر من أهم الفترات المثالية للخروج والتسوق وخاصة للعائلات والأصدقاء، حيث تستمر الفعاليات المميزة من أول أيام عيد الفطر حتى ثالث أيام العيد.

وأضاف أن ديرفيلدز مول، وجهة التسوق، يحتفل بعيد الفطر بأفضل طريقة. من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية، إضافة إلى العروض الرائعة. وأشار إلى وجود الكثير من المفاجآت والعروض بداية من المنتجات الحصرية، الفعاليات الترفيهية، وصولاً للأنشطة العائلية، حيث يمكن الاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام مع فرص ربح رائعة، في الفترة من 8 مارس إلى 14 أبريل 2024.

حيث سيحظى الزوار بفرص الدخول في سحب وربح سيارة جي إم سي أكاديا من بن حمودة للسيارات، عند التسوق بقيمة 200 درهم أو أكثر داخل متاجر المول. وقال سعداء باستقبال أعداد الزوار المتزايد مع نهاية الشهر الفضيل لتلبية احتياجاتهم للتسوق والتجهيز للعيد، حيث شهدت المتاجر نسبة مبيعات مضاعفة مقارنة بالعام الماضي.

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