7 بنوك إماراتية تتصدر قائمة «فوربس» لأكبر 30 مصرفاً بالمنطقة في 2024

المصدر: دبي- البيان

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تصدرت 7 بنوك إماراتية قائمة «فوربس - الشرق الأوسط» لأكبر 30 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024، وشملت القائمة البنوك السبعة وهي: «أبوظبي الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «مجموعة بنك أبوظبي التجاري»، «دبي الإسلامي»، «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «المشرق»، «دبي التجاري».

وتضم قائمة العام 2024؛ بنوكاً من 7 دول في المنطقة، حيث تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفاً، منها 7 إماراتية بقيمة سوقية 129 مليار دولار. فيما استحوذت السعودية على ثلث القائمة بـ 10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية ب279.5 مليار دولار، وتضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار.

وكشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية" لعام 2024، ولإعداد التصنيف، جمع فريق فوربس بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير2024. كما تم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.

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