دبي تتيح فرص استكشاف تجارب جديدة خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة متنوعة ورائعة من الفعاليات التي تمنح العائلات فرصة فريدة لقضاء أجمل الأوقات، وتُدخل البهجة إلى قلوبهم، في العديد من معالم دبي ووجهاتها الفريدة.

وسيكون الزوار على موعد مع مشاهدة أجمل عروض الدلافين وحيوانات الفقمة، وغيرها من التجارب في دبي دولفيناريوم، حيث يمكن للعائلات خلال أيام العيد الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30% على أسعار التذاكر.

وتنتظر العائلات في «آي إم جي عالم من المغامرات»، إحدى أفضل الوجهات الترفيهية الداخلية في دبي، تجربة استكشاف التراث والثقافة العربية الأصيلة في مسرح «المدينة العربية القديمة»، حيث تقدم الفرق الموسيقية والترفيهية عروضاً فنية وفلكلورية وجلسات لرواية القصص التراثية.

وستترك أجواء المكان، بتصاميمه الفاخرة وزخارفه الفلكلورية مع أشجار النخيل الشامخة، في نفوس الزوار تجربة فريدة مليئة بالذكريات الجميلة.

أما في دبي ميراكل جاردن، أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، فتعيش العائلات أجمل الأجواء وهي تشاهد مجموعة رائعة من المباني والهياكل الشهيرة المكسوة بالزهور الملونة، حيث يمكنها التجول بينها والاستمتاع بعروضها المبهرة التي تقام بمعدل مرتين يومياً في المدرج.

ألعاب نارية

تضيء سماء دبي طوال أيام العيد الثلاثة بعروض الألعاب النارية المذهلة عند الساعة 8 مساءً، وذلك في معالم ووجهات محددة، حيث يستضيف دبي فستيفال سيتي مول وحتّا تلك العروض في أول أيام العيد، حيث تضيء السماء بألعاب نارية مذهلة تسر الأنظار. أما في ثاني أيام العيد، فستكون سماء منطقة السيف لوحة فنية مزينة بأجمل عروض الألعاب النارية.

وستنتقل بعدها تلك العروض لتضيء سماء بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، ليتم إسدال الستار على سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة التي أقيمت على مدار شهر كامل.

وتنير العروض الضوئية التي تعد جزءاً من فعالية «أطياف العيد» أبرز معالم دبي. وسيعيش الجمهور أجواءً احتفالية وهم يشاهدون بريق الأضواء من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل خلال أيام عيد الفطر في السيف، ومسجد جميرا، ومسجد الحباي في الخوانيج، ودبي فستيفال سيتي مول، ما يجعلها وجهات مثالية للعائلات والأصدقاء، تتيح لهم فرصة الالتقاء والاستمتاع بتلك العروض المذهلة التي تعكس جمال الضوء وروعته.

عروض متجولة

ويمكن للعائلات التوجه إلى مراكز التسوق في جميع أرجاء دبي طوال أيام العيد والاستمتاع بعروض العيالة والحربية الإماراتية.

وسيستمتع الجميع بمشاهدة العروض الترفيهية المتجولة في عدد من مراكز ووجهات التسوق والترفيه على مستوى المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وبلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي سنتر ديرة، والسيف، والنخيل مول، وممشى الخوانيج، وبوكس بارك.

أسواق عائلية

وخلال عطلة عيد الفطر السعيد، سينبهر زوار القرية العالمية من جميع الأعمار بعروضها المميزة، حيث يمكن للعائلات التجول في سوق العيد الرائع، واستكشاف أكثر من 27 جناحاً ومجموعة رائعة من الهدايا والتذكارات الرائعة، إضافة إلى أكثر من 200 عرض ثقافي.

أما عشاق الألعاب النارية المصاحبة للموسيقى، فهم على موعد مع أجمل المشاهد ابتداءً من الساعة الـ9 مساءً، كما تنتظر الزوار فرصة تذوق أشهى المأكولات من جميع قارات العالم في أكثر من 250 مطعماً وكشكاً ومقهى وعربة طعام، إضافة إلى منطقة الألعاب «كرنفال»، التي تضم أكثر من 195 وجهة ترفيهية، إلى جانب جولات وألعاب مشوقة، لتبقى زيارة القرية العالمية في أذهانهم مدى الحياة.

ويعتبر سوق رايب الشهير، من الوجهات المميزة التي تنتظر العائلات، حيث الأجواء الرائعة والمأكولات الشعبية والمشغولات الحرفية وآخر صيحات الموضة والهدايا وغيرها الكثير، كما يضم السوق منطقة للألعاب في الهواء الطلق، وجولات ركوب الخيل، وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال، والمنزلقات القابلة للنفخ، إضافة إلى مجموعة كبيرة من أكشاك الطعام، التي تجعل من السوق وجهة مثالية لقضاء يوم لا يُنسى.

ويواصل مهرجان شارع المأكولات في رمضان استقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك في منطقة الكرامة حتى يوم 13 أبريل، ليقدم لهم تشكيلة واسعة من النكهات المميزة من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات التي يقدمها أكثر من 50 مطعماً في أجواء نابضة بالحياة.

مغامرات حتّا

يعتبر حتّا وادي هب موطن المغامرات ووجهة العائلات المفضلة لتحدي أنفسهم واستكشاف تجارب جديدة خلال عطلة العيد.

وتشمل تلك التجارب التجديف بقوارب الكاياك والألواح المائية، إضافة إلى أنشطة مشوقة مثل الرماية والانزلاق على الحبال. ويمكن للعائلات الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30% على مجموعة مختارة من الأنشطة.

احتفالية «إكسبو دبي»

تستقبل مدينة إكسبو دبي عيد الفطر المبارك بأجوائه المميزة بإقامة صلاة العيد في مسجد مدينة إكسبو دبي، لتنطلق بعدها فعاليات رائعة تتضمن أنشطة شعبية، وعروضاً ثقافية وعائلية، وتجارب تناول الطعام، إضافة إلى عدد من فعاليات شهر رمضان، كما يمكن للزوار الاستمتاع بورش العمل، والتسوق لشراء المنتجات الحرفية، والمشاركة في فعاليات التحدي والمغامرات.

ويمكن للعائلات أيضاً قضاء أجمل الأوقات الترفيهية داخل عالم ألعاب الآركيد في ماجيك بلانيت وتحدي أنفسهم في لعبة «مونستر إنفليتبل»، وهو أكبر مضمار قابل للنفخ في العالم يضم 42 عائقاً، حيث يبدأ سعر التذكرة من 95 درهماً. وإضافة إلى ذلك، يمكنهم الاستمتاع بوجبات مجانية للأطفال دون 12 عاماً في العديد من مطاعم مدينة إكسبو دبي.

عروض فندقية

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقدم فنادق ميركيور دبي برشا هايتس عروضاً تنافسية للحجوزات لمدة ليلتين أو أكثر ابتداءً من 490 درهماً في الليلة، تشمل وجبتين رئيستين. ويمكن للأطفال من عمر 11 عاماً فما دون الإقامة وتناول الطعام مجاناً برفقة والديهم.

كما يقدم مطعم «فارمستيد» في فندق ميركيور دبي ديرة، الذي تم افتتاحه مؤخراً عرضاً ترويجياً خاصاً يتيح للضيوف الاستمتاع بالمأكولات التركية والمغربية والشرق أوسطية مع بوفيه عشاء العيد بسعر خاص يبلغ 89 درهماً للفرد مع إمكانية إضافة المشروبات اختيارياً مقابل 99 درهماً.

وسيتمكن الأطفال دون سن 12 عاماً من الإقامة وتناول الطعام مجاناً بين 9 و19 أبريل في فندق«إتش دبي»، أما في منتجع ومتنزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، فتحلو أوقات العيد مع إقامة فندقية بأسعار تبدأ من 580 درهماً.

وتشمل الإقامة أيضاً دخول نادي الأطفال والمتنزه المائي «جنغل باي»، إضافة إلى تخفيض بنسبة 25 بالمئة على طلبات الطعام والمشروبات، وإمكانية تسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 2 ظهراً.

ويرحب فندق دبليو دبي الميناء السياحي بالضيوف بأسعار خاصة لعيد الفطر تبلغ 828 درهماً، وتشمل وجبة الإفطار وتسجيل الوصول المبكر، وتأخير موعد الخروج، ليستمتع الضيوف بإقامتهم ويعيشوا أروع التجارب. ويمكن للزوار أيضاً دخول مسبح «Mare by Bussola».

وبالقرب منه، يقع منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، الذي يعتبر المكان المثالي لقضاء عطلة عيد الفطر مع العائلة، بأسعار إقامة تبدأ من 1000 درهم، وتشمل وجبة العشاء لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، وتسجيل الخروج المتأخر، إضافة إلى تخفيض بنسبة 25 بالمئة على طلبات الطعام والمشروبات.

ويقدم فندق 25 أورز دبي وان سنترال للعائلات فرصة الاستفادة من أحد العرضين المتوفرين من 1 وحتى 12 أبريل، حيث يمكن للعائلات الإقامة لمدة ليلتين والحصول على ليلة ثالثة مجاناً، إضافة إلى الاستمتاع برصيد 200 درهم لإنفاقه داخل الفندق، أو حجز ثلاث ليالٍ والحصول على ليلتين إضافيتين مجاناً، مع رصيد بقيمة 300 درهم يمكن الاستفادة منه داخل الفندق.

ولائم العيد

يستضيف فندق سو/أبتاون دبي بوفيه العيد الكبير الذي يضم مجموعة من المأكولات التقليدية والعالمية، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً يومياً طوال عطلة العيد، حيث تتيح هذه التجربة لجميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالنكهات اللذيذة من مختلف أنحاء العالم.

وتنتظر العائلات تجربة قضاء يوم كامل في فندق خالدية بالاس دبي، الذي يستضيف تجربة غداء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. ويمكن للضيوف أيضاً دخول المسبح طوال اليوم وحتى الساعة 7 مساءً.

جوائز رائعة

سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم خلال عطلة العيد في مراكز التسوق المشاركة، على فرصة الدخول في سحب للفوز برحلة لشخصين لمدة ثلاثة أيام إلى جزر المالديف.

وستحظى العائلات بفرصة الفوز بجوائز ضخمة في إطار سحب العيدية الرقمي، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة على قسيمة رقمية للدخول في سحب للفوز بجوائز نقدية إجمالية قدرها 200000 درهم موزعة على 22 فائزاً، تشمل ست جوائز بقيمة 15000 درهم، وست جوائز أخرى بقيمة 10000 درهم، و10 جوائز بقيمة 5000 درهم.

ويشارك 18 مركز تسوق في السحوبات، بما في ذلك العربي سنتر ودبي أوتلت مول، ولولو هايبرماركت، واحة دبي للسيليكون، وتايمز سكوير سنتر.

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