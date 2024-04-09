18 مركز تسوق تشارك في سحوبات هدايا العيد

المصدر: دبي - البيان

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تعيش دبي أجواء البهجة والفرح في عيد الفطر السعيد، وذلك في إطار احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويشارك 18 مركز تسوق في السحوبات، ومن ذلك مركز البستان، والبرشاء مول، والبرشاء جنوب مول، ومركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، والورقاء سيتي مول، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، ودبي أوتلت مول، واتحاد مول، ومركز مدن المجتمعي، وند الحمر مول، وسيرينا ماركت بليس، ومركز شروق المجتمعي، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير سنتر، وفيلانوفا ماركت بليس.

وقالت سهيلة غباش نائبة الرئيس، إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن احتفالات العيد في دبي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة من قبل سكان دبي والإمارات وزوارهما من المنطقة وخارجها للاستمتاع بمجموعة متميزة من الفعاليات والعروض والتجارب التي تضفي أجواء البهجة والفرح في عطلة العيد».

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