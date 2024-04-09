20 مشروعاً تضخ 1700 وحدة سكنية في سوق أبوظبي بالربع الأول

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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دخلت أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي أعمالها الإنشائية في الربع الأول من العام الجاري 2024 عبر 20 مشروعاً جديداً، تم تسجيلها بالإمارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفرت أيضاً، طبقاً للائحة المشاريع المسجلة والمعلنة من قبل المطورين بالإمارة، قرابة 12.8 مليون متر مربع للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي، وتراوحت نسب الإنجاز بالمشاريع التي دخلت الأعمال الإنشائية ما بين 4% و54% حتى منتصف مارس الجاري، بينما تتأهب بعض المشاريع للبدء في مراحل الإنشاء الأولى.

وطبقاً لتوزيع أنماط المشاريع ضمت المشاريع السكنية المسجلة 8 مشاريع، كان أكبرها مشروع «بلوم ليفنج جرانادا 1» المطور في مدينة زايد، الذي يوفر 483 وحدة سكنية.

بينما ضم مشروع «نوران ليفينج» في جزيرة السعديات 372 وحدة سكنية جديدة، ومشروع «سما ياس»، الذي تطوره الدار العقارية 235 وحدة سكنية، كما شهدت جزيرة السعديات أيضاً خلال تلك الفترة تسجيل مشروع «منارة ليفنج2» الذي يوفر 232 وحدة.

وكان مشروع «ذا باي ريذيدنس» في جزيرة ياس أحدث المشاريع الإنشائية المسجلة، ويوفر 139 وحدة سكنية جديدة مختلفة المساحات.

كما تم تسجيل مشروعين في مدينة خليفة لتوفير إجمالي 231 وحدة سكنية جديدة عبر مشروع «بلازا 2» الذي تطوره شركة ريبورتاج العقارية، الذي يوفر 120 وحدة، ومشروع «فيل 11» الذي تطوره شركة بورتفيل ويوفر 111 وحدة، بينما ضمت جزيرة الريم مشروع «ريم ايت»، الذي تطوره شركة ساس العقارية، حيث يوفر 54 وحدة سكنية جديدة.

بينما ضمت لائحة مشاريع الأراضي الاستثمارية 12 مشروعاً، وكانت مدينة العين صاحبة الحصة الكبرى من المشاريع الجديدة بنحو 10 مشاريع توفر قرابة 11.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري ومشاريع الخدمات، تصدرها مشروع «بارك فيستا»، الذي يوفر قرابة 2.2 مليون متر مربع، إلى جانب مشروع «صن فالي»، الذي يوفر إجمالي 1.7 مليون متر مخصصة للأنشطة الثلاثة.

كما تضم أيضاً مشروع «أرابيان هيلز»، الذي يطرح أكثر من 1.640 مليون متر مربع من المساحات، ومشروع «أرابيان إيستيت» موفراً أكثر من 1.460 مليون متر مربع.

وتضمنت مشاريع المنطقة أيضاً مشروع «نخيل أوويسز» طارحاً مساحات تتجاوز 1.3 مليون متر، ومشاريع أخرى مثل «ديونز هايتس»، الذي يوفر أكثر من 900 ألف متر مربع، ومشروع «رانشز»، الذي يوفر أكثر من 800 ألف متر للاستخدام السكني والتجاري والخدمي، إضافة إلى كل من مشروع «رويال بالمز» بمساحات 540 ألف متر مربع، ومشروع «جولدن ميدوز»، الذي يوفر أكثر من 474.2 ألف متر مربع، ومشروع «غزال بارك»، الذي يوفر 232 ألف متر مربع.

بينما ضمت جزيرة الجبيل مشروعين إضافيين، أولهما «بدع الجبيل 1» لتوفير 1.2 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للتطوير، إلى جانب مشروع «بدع الجبيل 2»، الذي يوفر أكثر من 335 ألف متر مربع.

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