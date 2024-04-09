دبي تستقطب 51 % من تراخيص المناطق الحرة بالدولة

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ستحوذت 16 منطقة حرة في دبي على 51% من إجمالي التراخيص التجارية بالمناطق الحرة العاملة بالدولة نهاية الربع الأول من 2024، أي حوالي 101.3 ألف ترخيص من نحو 179.8 ألف ترخيص بالمناطق الحرة على مستوى الدولة.

ووفق مؤشرات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، فإن تراخيص المناطق الحرة بالإمارات سجلت 21.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية الممنوحة عبر مختلف سلطات إصدار التراخيص بالدولة حتى نهاية مارس الماضي.

وتوزعت التراخيص في مناطق دبي بين واحة دبي للسيلكون، ومركز دبي للسع المتعددة، وميدان، ودبي الجنوب، ومنطقة جبل علي «جافزا»، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي.

وتتوزع التراخيص المسجلة الأخرى بين مدينة الخدمات الإنسانية وكوميرسيتي، ومدينة دبي الطبية، ودبي للأقمشة ومجمع الذهب والألماس.

وجاءت رأس الخيمة في المرتبة الثانية بمنطقتيها الحرة «راكز» ومركز رأس الخيمة للأعمال بإجمالي 35361 ترخيصاً، ثم الشارقة بالمرتبة الثالثة بعدد 32961 ترخيصاً، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 8203 تراخيص في 5 مناطق، يأتي في مقدمتها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الكبرى من الشركات، ثم منطقة «مصدر»، ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، والمنطقة الإعلامية، بينما توزع 2000 ترخيص بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وتظهر البيانات الزمنية للتراخيص أن مناطق الأعمال الحرة والاستثمارية في الإمارات باتت وجهة لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، باعتبارها ملاذاً آمناً.

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