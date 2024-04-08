53 % من الأجهزة المصابة بالبرمجيات الخبيثة السارقة للبيانات مملوكة لشركات

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت حصة أجهزة الشركات التي تعرضت للاختراق من برمجيات خبيثة سارقة للبيانات بمقدار الثلث منذ عام 2020، وفقاً لفريق كاسبرسكي للبصمة الرقمية الذكية. حيث قام 21% من الموظفين الذين أصيبت أجهزتهم بتشغيل البرمجيات الخبيثة المذكورة بشكل متكرر.

في عام 2023، توصل الخبراء إلى أن نصف الأجهزة (53%) المصابة ببرمجيات خبيثة سارقة لبيانات تسجيل الدخول كانت أجهزة شركات، وذلك استناداً إلى البيانات التي تشير إلى أن الحصة الأكبر من إصابات سرقة المعلومات كانت موجودة في نسخة نظام التشغيل Windows 10 Enterprise.

وكشفت شركة كاسبرسكي عن اتجاه مثير للقلق وتشهد أجهزة الشركات تهديداً متزايداً من برمجيات سرقة المعلومات. حيث تظهر البيانات المستخرجة من ملفات سجلات البرمجيات الخبيثة السارقة للبيانات، والمتوفرة على الإنترنت المظلم، ارتفاع حصة مستخدمي الشركات الذين تعرضوا لمثل هذه البرمجيات الخبيثة بنسبة 34% منذ عام 2020.

وقال سيرجي شيربيل، الخبير في فريق كاسبرسكي: «كنا مهتمين بمعرفة ما إذا كان مستخدمو الشركات يعيدون فتح البرمجيات الخبيثة، وبالتالي يسمحون للمجرمين السيبرانيين بالوصول مرةً أخرى إلى البيانات التي تم جمعها من جهاز مصاب مسبقاً دون الحاجة إلى إصابته مرة أخرى. وللتحقق من ذلك، قمنا بفحص عينة من ملفات السجل التي تحتوي على بيانات من المحتمل أن تكون مرتبطة بـ50 مؤسسة مصرفية في مناطق مختلفة.

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