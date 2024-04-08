جمارك دبي تستعد لاستقبال الزوار في العيد وعطلة الربيع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتزامناً مع عطلة الربيع، حيث يتوقع استقبال نحو 3.6 ملايين مسافر خلال الفترة من 2 أبريل حتى 15 أبريل. وتحرص جمارك دبي على إثراء تجربة المسافرين ودعم دبي عاصمة السياحة العالمية بتوفير خدمات وإجراءات متطورة ومبتكرة.

وتعاملت جمارك دبي مع أكثر من 50 مليون حقيبة تشمل حقائب المسافرين القادمين جواً والقادمين على متن البواخر السياحية في العام الماضي بكل سلاسة بالاعتماد على أحدث الأجهزة المتطورة والمفتشين أصحاب الخبرات المتراكمة، وطورت الدائرة نظام الإفصاح المبكر الذكي للتسهيل على المسافرين، حيث يتيح للقادمين الإفصاح المسبق إلكترونياً عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية)، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم لإنهاء الإجراءات الجمركية عبر المسار الأحمر في أقل من 4 دقائق.

ولتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين، رفعت جمارك دبي من عدد المفتشين خلال تلك الفترة، وتخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب، موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، إضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

وقال إبراهيم علي الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «وضعت جمارك دبي خطة عمل لإجازة عيد الفطر وعطلة الربيع، حيث تكثر أعداد الرحلات والمسافرين، ولتقديم خدمة متميزة تليق بمكانة الإمارة بوصفها وجهة سياحية رائدة، والاهتمام بالجانب الأمني في عمليات التفتيش والرقابة، فإن دائرة جمارك دبي تسعى لإثراء الجهود من خلال خدماتها المبتكرة والمتطورة، التي تصب في مصلحة تسهيل وتسريع العمليات الجمركية للمسافرين، حيث اتخذت الدائرة العديد من الإجراءات في مباني المطار الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي لتسهيل دخول الزوار والسائحين، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وشملت الإجراءات التنسيق مع مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، والإخطار المسبق في حالة وجود زيادة في أعداد المسافرين، بحيث يكون التنسيق مباشرة بين مناوبي الطيران، ومناوب التفتيش في مبنى المطار».

وأشار إلى أن عملية الاتصال والتواصل ما بين الكادر المناوب ومديري المباني وقادة الفرق تكون على أهبتها على مدار الساعة لتجاوز أي عقبات قد تواجههم أثناء فترة المناوبة. وأكد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي حرص الدائرة على حسن استقبال المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بالسرعة الممكنة مع الرقابة التامة التي توفر عنصر الحماية للمجتمع.

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