ارتفاع عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية إلى 383 رحلة أسبوعية خلال رمضان

المصدر: وام

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تشهد حركة الطيران الجوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية انتعاشاً ملحوظاً وسط إقبالاً متزايداً من الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك وتصل إلى ذروتها خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني لوكالة أنباء الإمارات "وام" على زيادة عدد الرحلات بين الإمارات والمملكة بنسبة 13.3% خلال مارس الماضي والذي شهد بداية شهر رمضان إلى نحو 383 رحلة أسبوعية وذلك مقارنة بنحو 338 رحلة أسبوعية في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الهيئة أن "فلاي دبي" زادت رحلتها إلى المملكة بنسبة 40% من 93 رحلة أسبوعية في شهر فبراير الماضي إلى 130 رحلة في مارس تشمل وجهات أبها، وجيزان، ونيوم، والعلا، والقيصومة، والدمام، والقصيم، وحائل، والهفوف، وجدة، والرياض، والمدينة، والطائف، وينبع، ونجران، وتبوك.

وأشارت الهيئة إلى أن "الاتحاد للطيران" زادت رحلاتها إلى المملكة بأكثر من 22.2% من 63 رحلة في فبراير الماضي إلى 77 رحلة في مارس تشمل وجهات الدمام وجدة والرياض.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، وصلت رحلات "طيران الإمارات" إلى المملكة لنحو 67 رحلة أسبوعية في مارس تشمل الدمام وجدة والمدينة والرياض، فيما بلغت رحلات ويز آير أبوظبي لنحو 21 رحلة أسبوعية تضم الدمام والمدينة، بينما بلغت رحلات "العربية للطيران" نحو 88 رحلة أسبوعية تشمل أبها، والجوف، والدمام، والقصيم، وحائل، وجدة، والمدينة، والرياض، والطائف، وينبع، وتبوك.

وقالت "الاتحاد للطيران" ، أن الناقلة نجحت خلال شهر رمضان وموسم العمرة، في الفترة من 11 مارس إلى 7 أبريل، في نقل حوالي 45 ألف مسافر إلى وجهاتها في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن جدة برزت كأفضل خيار للمسافرين من بين وجهات الاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، حيث حققت الرحلات إلى جدة معدل إشغال للركاب تجاوز 95%، مما يعكس ارتفاع الطلب وكفاءة الخدمة.

ولفتت إلى أن أهم الوجهات للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة تأتي من الإمارات ، والهند، وباكستان وإندونيسيا، حيث تشغل "الاتحاد للطيران" رحلاتها إلى ثلاث وجهات في المملكة باستخدام مجموعة متنوعة من أنواع الطائرات، بما في ذلك الدمام والرياض باستخدام طائرات "إيرباص A320"، بينما يتم استخدام طائرات "إيرباص A320" و"بوينغ 777" و"بوينغ 787" إلى رحلات جدة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من 15 مارس الماضي، قامت الاتحاد للطيران بزيادة خدماتها إلى جدة والرياض بشكل دائم، وتشغل الشركة الآن إجمالي 77 رحلة أسبوعية موزعة بواقع 28 رحلة إلى جدة و28 رحلة إلى الرياض و21 رحلة إلى الدمام.

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