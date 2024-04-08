جوائز قيمة للمتسوقين في دبي خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الفوز بجوائز كبرى خلال احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يتم تنظيم باقة من المسابقات والسحوبات الرائعة.

وتحتفل مجموعة مراكز التسوق في دبي بعيد الفطر، عبر سحوبات حيث يحصل كل من ينفق 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، على قسيمة سحب رقمية تتيح الدخول في سحب للفوز بجوائز بقيمة 200,000 درهم على 22 فائزاً، وتشمل 6 جوائز بـ 15,000 درهم، و6 جوائز بـ 10,000 درهم، و10 جوائز بـ 5,000 درهم يتم تقديمها إلى 22 فائزاً خلال أيام العيد.

ويشارك 18 مركز تسوق في السحوبات، بما في ذلك مركز البستان والبرشاء مول والبرشاء جنوب مول ومركز الغرير ومركز بوابة الخيل المجتمعي والورقاء سيتي مول وأرابيان سنتر، وباي أفينيو ودبي فستيفال بلازا ودبي أوتلت مول واتحاد مول ومركز مدن المجتمعي وند الحمر مول وسيرينا ماركت بليس ومركز شروق المجتمعي وسيليكون سنترال وتايمز سكوير سنتر وفيلانوفا ماركت بليس.

وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في متاجر ومنافذ بيع ممشى الخوانيج، حتى 22 الجاري، باستخدام بطاقة فيزا أو ماستركارد الصادرة في الإماراتوالمرتبطة ببرنامج المكافآت «تيكت»، في سحب العيدية للفوز بمبلغ 2000 درهم في صورة نقاط «تيكت».

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