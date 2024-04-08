31.5 % نمو أصول بنوك الإمارات خلال 3 سنوات

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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رفعت البنوك الوطنية الإماراتية أصولها 31.5 % وبأكثر من 874 مليار درهم على مدار فترة ما بعد الجائحة لترفعها من 2.771 تريليون درهم نهاية يناير 2021 إلى 3.645 تريليونات في يناير الماضي.

ووسعت البنوك الوطنية قاعدة استثماراتها على مدار السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 170 مليار درهم بنمو 40 % لترفعها من 422 مليار درهم إلى 592.6 مليار.

واستقطبت البنوك الوطنية نحو 600 مليار درهم ودائع إضافية خلال السنوات الثلاث الماضية بنمو 36.3 % لترتفع من 1.650 تريليون درهم في يناير من 2021 إلى 2.248 مليار في يناير 2024. وحققت الودائع منذ يناير 2023 الأداء الأفضل في تلك السنوات الثلاث الماضية وبنمو 14.2 % وبقيمة 280 مليار إضافية لترفع رصيد الودائع من 1.968 مليار درهم في يناير العام الماضي، وشكلت ودائع غير المقيمين 7 % من مجمل الودائع المسجل في يناير العام الجاري وبمجمل 160 مليار درهم.

ومنحت البنوك الوطنية أكثر من 232 مليار درهم تمويلات إضافية للعملاء في السوق المحلي خلال 3 سنوات ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان 14.4 % من 1.601 تريليون درهم في يناير من 2021 إلى 1.833 تريليون في يناير 2024.

وشهدت الفترة بين يناير من 2023 ويناير من 2024 الأداء الأنشط في السنوات الثلاث الماضية بنحو 129 مليار درهم تمويلات إضافية مقارنة برصيد الائتمان الممنوح من تلك البنوك في يناير من العام الماضي والبالغ 1.704 تريليون درهم، واختصت تمويلات المقيمين بالنسبة الكبرى من مجمل الرصيد التراكمي المسجل في يناير من 2024 وبحصة 87.5 % وبمجمل 1.605 تريليون درهم.

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