9 صفقات كبيرة بسوقي دبي وأبوظبي خلال رمضان

المصدر: أبوظبي – وام

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شهد سوقا أبوظبي ودبي الماليان تنفيذ 9 صفقات كبيرة بقيمة جاوزت 1.6 مليار درهم على 305.7 ملايين سهم خلال رمضان .

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 5 صفقات كبيرة على 243.4 مليون سهم بقيمة 683.3 مليون درهم. وشملت الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي صفقة على «أي آند» بـ 509.8 ملايين درهم لعدد 27.7 مليون سهم بـ 18.34 درهماً، إضافة إلى صفقة على «الإمارات للتأمين» بقيمة 37.8 مليون درهم لعدد 5.2 ملايين سهم بسعر 7.2 دراهم للسهم كذلك شهد سوق أبوظبي تنفيذ 3 صفقات على أسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» تجاوزت 135.7 مليون درهم شملت 210.4 ملايين سهم بسعر 0.645 درهم للسهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ 4 صفقات بـ 933.9 مليون درهم على 62.2 مليون سهم، تصدرتها صفقة على 3.9 ملايين سهم لبنك المشرق بقيمة 782.1 مليون درهم، كما شهد سوق دبي تنفيذ صفقة على أسهم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 100.5 مليون درهم، إضافة إلى صفقتين على «جي إف إتش».

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