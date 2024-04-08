11500 ترخيص للتجارة الإلكترونية في الدولة

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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بلغ عدد تجار الـ«أونلاين» والمنصات العاملة في تجارة السلع والخدمات إلكترونياً المرخصين في الإمارات 11500 تاجر ومنصة يعملون وفق مؤشرات حديثة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني في 13 نشاطاً للسلع والخدمات بنهاية الربع الأول 2024.

وتركزت الحصة الكبرى من تراخيص تجار الـ«أونلاين» في التجارة المتنوعة عبر وسائط التواصل وفي مقدمتها «فيسبوك» فارتفع عدد المرخص لهم من 4875 نهاية 2023 إلى 5248 مرخصاً وتلاهم المرخصون للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية من 2928 مرخصاً إلى 3293 مرخصاً مع نهاية مارس الماضي.

ووصل عدد تجار الـ«أونلاين» في السلع الغذائية إلى 39 مرخصاً وعدد المرخصين في بيع المعدات والأجهزة إلكترونياً إلى 26 مرخصاً. ووفق البيانات تباينت التراخيص جغرافياً داخل الدولة طبقاً لنوع الخدمات والسلع المرخصة وتركز 75 % من التراخيص في أبوظبي بمجمل يتجاوز 8300 ترخيص تليها رأس الخيمة بحصة 2800 ترخيص بينما احتضنت دبي 110 تراخيص للتجارة الإلكترونية.

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