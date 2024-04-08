وزارة الاقتصاد تحفز رائدات الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الاقتصاد جلسة رمضانية تحت عنوان «تمكين رائدات الأعمال»، بهدف تعزيز التواصل بين رائدات الأعمال في الدولة، وتوطيد العلاقات بينهن، وتحفيزهن على تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وإقامة مشاريع ريادية، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع ريادة الأعمال.

وافتتحت الجلسة بدرية الميدور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، والتي تضمنت حلقة نقاشية، شاركت فيها كل من نور التميمي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والظبي المهيري، أصغر رائدة أعمال إماراتية، والدكتورة أمل لارليد، الطيار الخاص والمؤلفة والشريكة في PwC، ويوليا ستارك رئيسة مسرعة EWA.

وقالت بدرية الميدور: «إن المرأة الإماراتية استطاعت على مدار العقود الخمسة الماضية، أن تسطر مسيرة متميزة من الريادة والإبداع، فكانت خير شريك لمسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، ونجحت في إثبات دورها كمسهم رئيس في بناء المستقبل، حتى أصبحت اليوم نموذجاً ملهماً، ومصدر فخر واعتزاز للنساء في العالم».

إضافة إلى ذلك، شهدت الجلسة استعراض مجموعة من الآليات، التي من شأنها توفير فرص تمويلية للشركات الناشئة الخاصة برائدات الأعمال، وتعزيز استفادتهن من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها الاقتصاد الوطني لدعم نمو أعمالهن، وتقوية تنافسيتهن على المستوى الإقليمي والعالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز