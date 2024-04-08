هدايا العيد ترفع مبيعات الذهب 40 %

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شهدت أسواق الذهب إقبالاً واسعاً على شراء الهدايا والمشغولات الذهبية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك لترتفع مبيعات الذهب بنسبة وصلت إلى 40 %.

وأكد عدد من الخبراء والتجار في أسواق الذهب أن مبيعات المعدن الأصفر تزايدت في رمضان بنسبة تراوحت بين 25 و40 % مقارنة مع الشهور الأولى من بداية العام، فيما يرى خبراء أن الذهب يحافظ على قيمته السوقية وبالتالي يزيد الطلب عليه في المناسبات.

ارتفاع ملحوظ

ويرى الخبير الاقتصادي أسامة زرعي المدير الإقليمي ورئيس قسم التحليل في شركة (جولد ايرا) المتخصصة في صناعة وبيع السبائك الذهبية، أن مبيعات الذهب في سوق الذهب الإماراتي سجل ارتفاعاً ملحوظاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وذلك لإقبال العائلات لاقتناء المشغولات الذهبية لتقديمها هدايا أو اقتنائها كوسيلة استثمار لها مكاسبها على المدى الطويل.

وأكد زرعي أن شهر رمضان من أكثر المواسم التي يرتفع فيها الطلب على شراء الذهب، مشيراً إلى أن الزيارات العائلية ومناسبات الإفطار التي تنظمها الأسر للأصدقاء والأقارب أصبحت فرصة لتبادل الهدايا من الذهب انطلاقاً من استخدامه كأدوات الزينة عند النساء، إضافة لزيادة الوعي عند المستهلك أيضاً باعتبار الذهب زينة وخزينة وأن الذهب مع ارتفاع أسعاره عالمياً يكون أداة لتحقيق مكاسب طويلة الأجل لمالكيه وأنه من المحتمل أن يظل الذهب يرتفع محققاً أرباحاً تتخطى الـ20 %، لأن الذهب منذ بداية العام حقق أرباحاً أكثر من 10.5 %.

وأكد زرعي أنه مع زيادة أسعار الذهب بوتيرة متسارعة منذ بداية العام الجاري، إلا أن العملاء يقبلون بشكل أكبر على شراء الذهب المشغول، موضحاً أن سوق الذهب في الدولة يشهد رواجاً وتنافسية كبيرة، مشيراً إلى الخصومات والعروضات، خاصة خلال مواسم الطلب التي تعزز من حركة السوق.

وقال زرعي إن أوزان شراء الذهب تختلف بحسب القدرة الشرائية للعملاء، مؤكداً أن سعر الذهب والارتفاع الحاصل به لا يؤثر في اختيارات العملاء باعتبار الذهب من المستلزمات الضرورية للمناسبات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الأطقم الذهبية التي تم شراؤها خلال شهر رمضان تتراوح بين 8 آلاف إلى 35 ألف درهم.

وتوقع زرعي أن يشهد الطلب علي اقتناء المشغولات الذهبية خلال الأيام المقبلة زيادة ملحوظة مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد جمال غندور مدير محل الجزيرة للمجوهرات في مدينة زايد بأبوظبي، أن سوق الذهب يشهد إقبالاً كبيراً على السبائك والمشغولات الذهبية، مشيراً إلى زيادة المبيعات في أوقات معينة، وبصفة خاصة المواسم، مثل الأعياد، وعيد الأم، وشهر رمضان، وبداية العام، وخلال إقامة الأعراس.

وأضاف أن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً وأداة ممتازة من أدوات الادخار، وبخلاف استخدامه في الحلي والزينة، يعتبر المعدن النفيس من علامات الثراء عند الناس. وأشار إلى أن الذهب يحافظ على قيمته السوقية ويزيد الطلب عليه في الأعياد لتقديم الهدايا.

سبائك ذهبية

وأكد علي اليافعي مدير محل اورجون للمجوهرات في سوق مدينة زايد بأبوظبي، أن الإقبال على شراء الذهب يتزايد مع بداية الشهر الفضيل، مشيراً إلى زيادة المبيعات في رمضان وقرب عيد الفطر، وتابع أن السبائك الذهبية في السوق تلقى إقبالاً غير مسبوق عليها.

وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً في رمضان على شراء السبائك الذهبية خاصة من المقيمين، العرب والهنود، حيث يعتبرون الذهب أفضل وعاء للاستثمار والادخار.

وأضاف أن أسعار الذهب الحالية تدفع العديد من المستهلكين وصغار المستثمرين إلى الاستمرار في الشراء بهدف الاكتناز، لا سيما أن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع بشكل أكبر، لكن بكل تأكيد الأسعار الحالية مغرية.

الاستثمار

وقال عبدالله عبدالرحيم مدير محل مجوهرات بني ياس، إن مبيعات الذهب تزايدت خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن هناك نوعية جديدة من المشترين للذهب، لا تقوم بشراء المعدن الأصفر من أجل الزينة والاكتناز، بل الشراء بهدف الاستثمار على المدى البعيد.

وأكد أن سوق الذهب شهد تزاحم المستهلكين لشراء الهدايا من السبائك والمشغولات الذهبية. وأوضح أن الطلب يتزايد حالياً على المشغولات الإماراتية والتركية والإيطالية بصفة خاصة، موضحاً أن هذه المشغولات تتميز بتصاميم رائعة تنافس بها المشغولات البحرينية والكويتية.

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