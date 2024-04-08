«سيدات أعمال أبوظبي» يدعم تشكيل مستقبل القطاع والابتكار

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أبوظبي ـ البيان

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمسية سحور رمضانية جمعت مجموعة من سيدات الأعمال في أبوظبي، وسلطت الضوء على التنوع في مواهب ومهارات سيدات الأعمال في الإمارة عبر مختلف القطاعات والمجالات، وهو ما يعكس التزام مجلس سيدات أعمال أبوظبي بتوفير الدعم باستمرار لرائدات الأعمال.

خبرات

وحضر السحور العديد من الشخصيات البارزة من سيدات الأعمال في أبوظبي، حيث أكدت المشاركات على الدور المحوري لرائدات الأعمال في تشكيل مستقبل الأعمال والقطاع والابتكار، كما جرى تبادل الأفكار والخبرات وتكريم المساهمات المتميزة لسيدات الأعمال في القطاع.

مسيرة

وقالت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: استكمالاً لما بدأناه العام الماضي في التأكيد على التزامنا المستمر بدعم رائدات الأعمال على مستوى الإمارة في مسيرتهن نحو النجاح، فقد اخترنا تنظيم الأمسية في مطعم (Society) الذي تملكه شيخة المهيري، وعملنا مع عائشة الظاهري التي تملك مشروع (Fleurology) لتنسيق هذه الزهور الجميلة، واخترنا الهدايا من مشروع (HBH) لعائشة المنصوري.

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