«ميرال» تتعاون مع «صندوق خليفة» لدعم أصحاب المشاريع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ميرال، عن تعاونها للعام الثاني على التوالي، مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإماراتيين، من خلال فعالية سوق «ليالي ووترفرونت»، في ياس باي ووترفرونت، التي انطلقت في 22 مارس، بمشاركة 20 حرفياً وشركة صغيرة، منها 10 شركات حظيت بدعم صندوق خليفة.

دعم

وتأكيداً على أهمية هذه الشراكة، زارت علياء المزروعي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، سوق «ليالي ووترفرونت»، لإظهار دعمهم لروّاد الأعمال، والتعرف عن كثب إلى مشاريعهم المحلية، وما يقدمونه من منتجات.

عروض

يمكن للضيوف العثور على سوق «ليالي ووترفرونت»، المتاح للدخول مجاناً، في الساحة الرئيسة أمام «الاتحاد أرينا»، مستمراً حتى نهاية عيد الفطر، حيث يزخر المكان بالأضواء والديكورات الرمضانية والتراثية الجميلة، يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض فنية حية، يقدمها عازفو قانون وعود تقليديون، على طول الواجهة المائية. أما البراعم الصغار، فيمكنهم ممارسة فن صناعة الفوانيس الورقية، وإضفاء لمسة من الإبداع على أُمسيتهم.

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