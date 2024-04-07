الإمارات تشهد تحولاً في بيع وشراء العقارات عبر عملة «كلايمت كرون» الرقمية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً مهماً في النهج المتبع نحو العقارات الفاخرة من خلال استخدام العملات المشفرة. فقد كانت العملات المشفرة في السابق تُستخدم بشكل رئيسي كأصول للمضاربة والاستثمار، إلا أنها الآن تُعتبر وسيلة موثوقة للقيام بصفقات عقارية كبيرة. تعكس هذه الصفقة الطموحة توجهاً جديداً نحو تبني التكنولوجيا المالية في قطاع العقارات، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفرص والابتكار في هذا المجال.

وقال أحمد المنهالي الشريك في شركة «كلايمت كرون» للعملات المشفرة والتي مقرها دبي إن: عملة «كليمت كرون كوين» تتبنى دوراً محورياً في هذا التحول، حيث تبرز التزامها بالاستدامة والإشراف البيئي. بفضل هذا التزامها، تُعتبر «كليمت كرون كوين» أكثر من مجرد عملة رقمية، بل هي أداة لتعزيز الممارسات التجارية الصديقة للبيئة. يعكس استخدام هذه العملة في صفقة الاستحواذ على الفنادق الفاخرة الرغبة المتزايدة في دعم المشاريع والممارسات ذات الأثر البيئي الإيجابي.

ومن المتوقع أن تكون هذه الصفقة لها تأثير مضاعف على الاقتصاد المحلي للإمارات. فبالإضافة إلى أهمية الصفقة من الناحية الاقتصادية، فإنها تعكس أيضاً رؤية الدولة للتنمية المستدامة والابتكار. يمكن أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع السياحة والضيافة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف المنهالي: باختصار، تمثل صفقة الاستحواذ على الفنادق الفاخرة باستخدام عملة «كليمت كرون كوين» ليست فقط صفقة مالية كبيرة، بل هي خطوة استراتيجية تؤكد على التحول الجديد في عالم العملات المشفرة والعقارات، وتعزز الاقتصاد المحلي وتدعم التنمية المستدامة في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز