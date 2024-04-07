1.6 مليار درهم قيمة 9 صفقات كبيرة منفذة في سوقي دبي وأبوظبي خلال رمضان

المصدر: وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تنفيذ 9 صفقات كبيرة بقيمة جاوزت 1.6 مليار درهم وذلك على عدد 305.7 مليون سهم خلال شهر رمضان المبارك.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات الأسواق، شهد سوق أبوظبي خلال شهر رمضان تنفيذ 5 صفقات كبيرة على عدد 243.4 مليون سهم بقيمة 683.3 مليون درهم.

وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صفقة واحدة على "أي آند" بقيمة 509.8 مليون درهم لعدد 27.7 مليون سهم بسعر 18.34 درهم، بالإضافة إلى صفقة على "الإمارات للتأمين" بقيمة 37.8 مليون درهم لعدد 5.2 مليون سهم بسعر 7.2 درهم للسهم الواحد.

كذلك شهد سوق أبوظبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق" تجاوزت قيمتها 135.7 مليون درهم بعد أن تم تنفيذها على عدد 210.4 مليون سهم بسعر تنفيذ بلغ 0.645 درهم للسهم الواحد.

وبحسب الرصد، شهد سوق دبي المالي تنفيذ 4 صفقات كبيرة خلال شهر رمضان بقيمة إجمالية ناهزت 933.9 مليون درهم على عدد 62.2 مليون سهم، وتصدرها صفقة "بنك المشرق" التي بلغت قيمتها 782.1 مليون درهم على عدد 3.9 مليون سهم.

أيضا شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم "الإمارات دبي الوطني" بقيمة 100.5 مليون درهم لعدد 5.7 مليون سهم، بالإضافة إلى صفقتين على أسهم مجموعة "جي إف إتش" المالية الأولي بقيمة 28.7 مليون درهم لعدد 30 مليون سهم، والثانية بقيمة 22.5 مليون درهم لعدد 22.6 مليون سهم.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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