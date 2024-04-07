44.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخارطة في الربع الأول بنمو 24%

المصدر: دبي - البيان

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شهدت عقارات دبي نمواً في المبيعات على المخطط خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 24 %، ووصلت إلى 44.52 مليار درهم، مقارنة مع 35.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023، بحسب رصد شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية.

وذكرت «دبليوكابيتال» في التقرير الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عدد صفقات البيع على الخارطة ارتفع 27.48 % على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 20.54 ألف معاملة، قياساً على 16.112 ألف معاملة في الربع المماثل من العام السابق.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المبيعات على الخارطة في الربع الأول من عام 2024، بنحو 4.24 مليارات درهم، جرت عبر 2159 صفقة، ثم الخليج التجاري بمبيعات 3.85 مليارات درهم، جرت عبر 1448 صفقة، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 2.66 مليار درهم، عبر 2785 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ 2.3 مليار درهم، عبر 101 صفقة، وخامساً زعبيل الأولى بقيمة 1.678 مليار درهم، عبر 512 صفقة، ثم برج خليفة بقيمة 1.597 مليار درهم، عبر 427 صفقة، تلتها مرسى دبي بقيمة 1.336 مليار درهم، عبر 214 صفقة.

وفي المرتبة الثامنة جاءت منطقة الوصل بقيمة 1.29 مليار درهم، عبر 216 صفقة، ثم دبي هاربور بقيمة 1.27 مليار درهم، عبر 215 صفقة، وعاشراً «دبي واتر كنال» بقيمة 1.198 مليار درهم، عبر 80 صفقة.

وتعليقاً على هذا التقرير، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تعيشها السوق العقارية، والدعم القوي من جميع العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية على صعيد المبيعات المنجزة، أو العقارات على الخارطة، لتتجاوز 400 مليار درهم، ومن المرجح أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.

وأضاف الزرعوني أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة، تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية، والتوسع العمراني، لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين، مضيفاً أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع، وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

وذكر الزرعوني أن سوق العقارات على الخارطة في دبي، سجلت رقماً قياسياً جديراً بالملاحظة، ما يدل على أعلى أداء سنوي على الإطلاق لعام 2023، وكذلك الربع الأول من العام الحالي.

وزادت المبيعات على الخارطة في دبي في عام 2023 إلى 68.783 ألف معاملة، من 43.151 ألف معاملة في عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 59.4 %، ويسجل أعلى أداء سنوي على الإطلاق.

وذكر وليد الزرعوني أن نشاط المبيعات على الخارطة، يأتي في ظل تفضيل فئة من المشترين لهذه النوعية من الاستثمارات العقارية، موضحاً أنها توفر العديد من المميزات منها خيارات خطط السداد للدفعات المالية والأقساط المطلوبة، وفترات سداد طويلة الأجل.

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