30 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 30 مليار درهم خلال تداولات شهر رمضان المبارك مع تركزها بشكل رئيسي على الأسهم القيادية في قطاع المالية والعقارات.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات، فقد توزعت السيولة بواقع 20.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، ونحو 9.6 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.3 مليارات سهم منها 4.5 مليارات في أبوظبي و4.8 مليارات في دبي، عبر تنفيذ 466.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في آخر جلسات رمضان إلى 3.565 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و724.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي .

ووصل المؤشر العام لسوق دبي إلى 4244.15 نقطة مع نهاية آخر جلسات شهر رمضان مع صعود مؤشر قطاع العقار 4.53 % ومؤشر قطاع المواد الأساسية 2.1 %.

وشهد السوق إدراج وبدء التداول على أسهم «باركن» خلال شهر رمضان، حيث ارتفع السهم بنسبة 34.2 % ليغلق عند 2.82 درهم، بعد أن حظيت الشركة باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية ومن المستثمرين الأفراد في الإمارات، مع تخطي إجمالي طلبات الاكتتاب بحوالي 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال شهر رمضان بسيولة جاوزت 1.74 مليار درهم ليغلق عند 8.64 دراهم بارتفاع 4.04 %، ثم «باركن» بسيولة 832 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» 763.8 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال رمضان سهم «إعمار العقارية» 4.03 %، و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 2.9 %، و«سالك» 6.7 %، و«إعمار للتطوير» 1.65 % و«أرامكس» 1.65 %

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال رمضان 0.03 % بمكاسب 2.79 نقطة عند 9237.26 نقطة، وصعد مؤشر «فادكس 15» بنحو 0.33 % رابحاً نحو 30.2 نقطة ليقفل عند 9116.62 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية 0.25 % والسلع الاستهلاكية 8.23 % والطاقة 0.43 % والاتصالات 1.9 % والمواد الأساسية 1.3 %.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط خلال رمضان مستقطباً سيولة بأكثر من 4.35 مليارات درهم وأغلق عند 399.6 درهم مرتفعاً بنسبة 0.03 %، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 1.76 مليار درهم وأقفل عند 15.3 درهماً، ثم «أي آند» بنحو 1.4 مليار درهم ليصل إلى 18.38 درهماً مرتفعاً 2.11 %، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 1.02 مليار درهم وأغلق عند 13.36 درهماً.

وحقق سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر وتيرة صعود خلال رمضان بنسبة 37 %، تلاه «بريسايت» 31 % ثم «الفجيرة لصناعات البناء» 14.8 %، وكان من ضمن الأسهم الرابحة أيضاً «أغذية» 9.3 % و«ملتيبلاي» 6.3 % و«أبوظبي الإسلامي» 6.2 % و«برجيل» 5.9 % و«أدنوك للحفر» 3.32 %.

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