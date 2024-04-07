فندق ذا لانا يطلق باقة «الإقامة الفاخرة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «ذا لانا» الفندق الفاخر التابع لمجموعة الضيافة العالمية «دورشستر كوليكشن»، عن إطلاق باقة الإقامة الفاخرة بمناسبة عيد الفطر السعيد، التي تتوفر حتى نهاية العام الجاري، وتتيح للضيوف من السياح والمقيمين من منطقة الخليج العربي تجارب إقامة استثنائية فاخرة.

ويتميز الفندق بموقعه في قلب دبي في مراسي باي مارينا، ويتيح للضيوف الحصول على أفضل الأسعار المتوفرة عند حجز إحدى غرف سن رايز ومارينا الفاخرة والمزودة بشرفات خاصة، أو عند حجز أحد الأجنحة الرائعة ذات الإطلالة الخلابة على برج خليفة ووسط دبي وقناة دبي.

ويحظى ضيوف الأجنحة، بخدمة نقل مجانية بسيارات رولز رايس الخاصة بالفندق، لضمان وصولهم بأسلوب مميز وراقٍ.

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