غرفة الشارقة تواصل تقديم خدماتها رقمياً خلال عطلة العيد

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن استمرار تقديم الخدمات لأعضائها ومنتسبيها ومتعامليها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ من 8 حتى 14 أبريل الجاري، عبر خدماتها الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للغرفة عبر الرابط التالي: https://www.sharjah.gov.ae/.

وتوفر الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، التي تلبي متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وتمكّن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم خلال إجازة العيد.

شهادات عضوية

وتشمل المعاملات الأعمال الخاصة بقطاع خدمات الأعضاء كافة، مثل إصدار شهادات العضوية، وشهادات المنشأ، والتصديقات، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتوفرة بنسبة 100%.

ويتم ذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة، نجحت الغرفة بتطويرها وإتاحتها في إطار حرصها على توفير جميع احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال التي تمكنهم من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد بيسر وسهولة، وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، ويرسخ دور غرفة الشارقة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

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