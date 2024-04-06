فعاليات وعروض احتفالية وترفيهية خلال عيد الفطر بدبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم دبي خلال فترة عيد الفطر المبارك لسكانها وزوارها عدداً من الفعاليات الاحتفالية والعروض الترفيهية والأنشطة الاجتماعية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن احتفالات "العيد في دبي".

وتضيء عروض الألعاب النارية المذهلة التي تقام برعاية "مجموعة الزرعوني" سماء دبي كل ليلة على مدار أيام العيد الثلاثة عند الساعة 8 مساءً في أول أيام العيد في "دبي فستيفال سيتي مول" ومنطقة "حتا" وفي منطقة "السيف" في اليوم الثاني وفي مناطق "بلوواترز" و"ذا بييتش" و"جميرا بيتش ريزيدنس" في اليوم الثالث للعيد.

وتتألق جميع مناطق دبي بمبادرة "أطياف العيد" التي تشمل العروض الضوئية على عدد من أشهر معالم المدينة.

وتنشر الفرق الاستعراضية المتجولة، البهجة والسرور في قلوب سكان دبي وزوارها من جميع الأعمار في عيد الفطر؛ حيث تتجول في مراكز ووجهات التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

كما يحيي نخبة من النجوم المحليين والعالميين مجموعة من الحفلات الغنائية والعروض الفنية في مختلف أرجاء دبي ضمن أجواء احتفالية رائعة.

ويوفر عيد الفطر في "القرية العالمية" لسكان دبي وزوارها فرصة الانطلاق في رحلة ممتعة حول العالم؛ حيث يمكنهم استكشاف "سوق عجائب العيد" وأكثر من 27 جناحاً مختلفاً، فيما تضيء عروض الألعاب النارية الموسيقية سماء "القرية العالمية" يومياً في تمام الساعة 9 مساءً بالإضافة إلى تقديم أكثر من 200 عرض ثقافي وترفيهي طوال أيام العيد.

ويستضيف "سوق رايب" يوم 14 أبريل سباقاً للجري يمكن للجميع المشاركة فيه على اختلاف مستوى لياقتهم البدنية؛ حيث يبدأ السباق في تمام الساعة 7 صباحاً، ويختار المشاركون فيه من بين ثلاثة مسارات مختلفة بأطوال 2.5 و5 و10 كيلومترات.

ويمكن لعشاق المغامرة في الهواء الطلق الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 30% على باقات الأنشطة المختارة في "حتا وادي هب" والتي تتضمن الرماية والتزلق على الحبال والتجديف بقوارب "الكاياك".

وتستقبل "مدينة إكسبو دبي" عيد الفطر المبارك بأجوائه المميزة بإقامة صلاة العيد في مسجد المدينة لتنطلق بعدها فعاليات رائعة تتضمن أنشطة شعبية وعروضاً ثقافية وعائلية وتجارب تناول الطعام إضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بفعالية "حي رمضان" وورش العمل الحرفية وفعاليات التحدي والمغامرات.

ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بجوائز ضخمة في إطار عرض "السحب الرقمي للعيدية" في 18 مركزاً من مراكز التسوق.

كما تقدم "مجموعة دبي للذهب والمجوهرات" وعدد من الفنادق في دبي عروضاً مميزة خلال عيد الفطر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز