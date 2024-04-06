مذكرة تفاهم بين "محمد بن راشد للإسكان" و"بنك دبي الإسلامي" لدعم المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم

المصدر: البيان

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وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي مذكرة تفاهم هدفها دعم المبادرات المجتمعية بقيمة 10 مليون درهم في خطوة تؤكد الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ تأتي هذه المبادرة مستلهمةً لروح العطاء في شهر رمضان المبارك، ودعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى جعل دبي من أفضل مدن العالم في مستوى المعيشة، مع بناء المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

واتساقاً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية، تسهم هذه الشراكة في تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي الذي تقوم به كل من المؤسسة والبنك، ترسيخًا لقيم التكافل والتضامن في المجتمع، واستكمالًا لجهود الطرفين في دعم وتطوير المجتمع المحليّ في دبي وتعزيز مساهماتهما في مختلف المجالات الخيرية والتنموية.

وتعليقًا على الشراكة، قال السيد هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "فخورون بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، الرائد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، لدعم مبادراتنا المجتمعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع المحلي في دبي، والشراكة تعكس مدى التزام الجانبين بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، يسوده الخير والنماء."

من جانبه، أعرب السيد نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكدًا دور البنك الفعال في دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي البنك لتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة تسهم في دعم المجتمع وتحقيق رفاهية أفراده.

وستغطي المبادرات، التي سيتم دعمها من خلال هذه الشراكة، برامج تعليمية وتدريبية، وإسكانية ومجتمعية، تستهدف الفئات الأكثر استحقاقًا في المجتمع. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي بمسؤوليتهما تجاه المجتمع وتطلعهما لإحداث فارق إيجابي ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات التي يعملان ضمنها.

وتُضاف هذه الاتفاقية إلى سجلّ إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية، حيث يمكن التعرف على مزيد من المعلومات حول المؤسسة والاطلاع على خدماتها وجهودها المستمرة في تطوير قطاع الإسكان في دبي، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.mbrhe.gov.ae.

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