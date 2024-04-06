مركز دبي التجاري العالمي يستقبل2.47 مليون زائر خلال 2023 بنسبة زيادة سنوية بلغت 25%

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، أن أداء المركز في عام 2023 كان استثنائياً؛ إذ استقبل خلاله 2.47 مليون زائر بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بعام 2022.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مركز دبي التجاري العالمي شهد نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالزخم في عدد فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية والتي بلغ عددها خلال العام الماضي 301 فعالية وبنسبة زيادة بلغت 23% على أساس سنوي، وهو ما يعكس رؤية مشرقة لمستقبل دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة.

وذكر أن هذه الزيادة الملحوظة في عدد الزوار تؤكد قوة وتنوع أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي والتي ضمت 107 معرضاً ومؤتمراً خاصاً بالجمعيات العالمية والعديد من القطاعات الحيوية، لافتا إلى أن هذه الفعاليات مجتمعة استقطبت 1.56 مليون مشارك، محققة زيادة كبيرة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، كما شارك في تلك الفعاليات أكثر من 722 ألف مشارك دولي لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق بنسبة بلغت 60% على أساس سنوي.

وقال جلفار: "حققت الفعاليات والمعارض التي نظمها مركز دبي التجاري العالمي في عام 2023 إنجازات جديدة حيث قمنا بتنظيم 20 معرضاً وفعالية استقطبت 519 ألف زائر بزيادة بلغت نسبتها 42% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد المشاركين الدوليين 265 ألف مشارك مسجلين بذلك قفزة كبيرة بنسبة 108% على أساس سنوي، كما اجتذبت الفعاليات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 17 ألف شركة عارضة بزيادة كبيرة بلغت 45%، منها 13 ألف شركة عارضة دولية بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 68% .

وأوضح أن الفعاليات الكبرى التي ينظمها المركز بما فيها "معرض جيتكس جلوبال" و"معرض جلفود" رسخت مكانتها العالمية وشهدت نمواً ملحوظاً في عدد الزوار بنسبة 44% و31% على التوالي، في حين استقبل "معرض جيتكس جلوبال" 245 ألف مشارك واستضاف أكثر من 7200 شركة عارضة ليعكس بذلك شعبيته المتزايدة، كما توسعت فعاليات هذا المعرض ليتم تنظيمها في أماكن جديدة في إمارة دبي؛ إذ تضمنت هذه الفعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" الذي تم تنظيمه في "دبي هاربور" في خطوة إستراتيجية لاستيعاب النمو غير المسبوق للمعرض، منوها بأن "معرض جلفود" الذي يعد المنصة الأهم لمنتجي الأغذية والمشروبات استقبل أكثر من 134 ألف زائر تجاري و5200 شركة عارضة خلال العام الماضي.

وفي معرض حديثه عن أفضل القطاعات أداءً لعام 2023 قال جلفار، إن قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم برز كأفضل قطاع صاعد في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث شهد تنظيم 24 فعالية اجتذبت حوالي 275 ألف زائر وهو ما يمثل خُمس المشاركين في جميع المعارض والمؤتمرات التي استضافها المركز، مشيراً إلى زيادة نسبة المشاركة بنسبة 29% في هذا القطاع الحيوي الذي شهد 18 فعالية في عام 2022 لافتاً إلى أن من أبرز الفعاليات الكبرى التي تم تنظيمها في هذا القطاع مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "ايدك" ومعرض ومؤتمر الصحة العربي.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات جاء في المرتبة الثانية حيث استقطب 260 ألف مشارك بنسبة بلغت 17% من إجمالي المؤتمرات والمعارض فيما هيمن "معرض جيتكس جلوبال" وفعالياته الفرعية على هذا القطاع وارتفعت المشاركة في هذا الحدث عام 2023 بنسبة 41% على أساس سنوي.

ولفت إلى أن قطاع الأغذية والفنادق والتموين في جاء المركز الثالث حيث اجتذب 226 ألف مشارك بنسبة 14% من إجمالي المؤتمرات والمعارض وشهد هذا القطاع بقيادة معرضي "جلفود" و"جلفود للتصنيع" زيادة كبيرة في المشاركة في عام 2023 بنسبة 42% على أساس سنوي.

وقال إن أداء أفضل خمس قطاعات يتكامل مع قطاع السلع الإستهلاكية الذي جذب 96 ألف زائر، وقطاع البناء والإنشاءات وإدارة المرافق الذي شهد حضور 93 ألف زائر منوها بأن "معرض المنتجات الصينية" و"معرض الخمسة الكبار" هما من أبرز الفعاليات في قطاعاتهما مشيرا إلى أن معرضي "أوتوميكانيكا دبي" و"بيوتي وورلد" يعتبران من المعارض والفعاليات البارزة التي جاءت في قائمة الفعاليات العشرة الأولى من حيث المشاركة.

وحول أهم الحوافز والتسهيلات التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي للشركات العارضة ذكر جلفار، أن مركز دبي التجاري العالمي يمتلك ويدير مجموعة من المرافق والخدمات عالمية المستوى في موقعين رئيسيين هما مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يقع في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" حيث تتميز مرافق المركزين ببنية تحتية متكاملة مجهزة بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال ملايين العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم سنوياً ومزودة بقاعات مخصصة يمكن تقسيمها حسب الطلب لتلبي أية احتياجات محددة واستيعاب جميع الفعاليات على اختلاف حجمها.

وأضاف: "نقدم للعارضين خدمات شاملة لإنجاح فعالياتهم على أكمل وجه بما في ذلك خدمات الضيافة من خلال فريق "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" وتنظيم وإدارة الفعاليات من خلال "دي إكس بي لايف" ومنصة التجارة الإلكترونية المخصصة "إيفنت بلس" وذلك بهدف توفير الدعم للعارضين ضمن مواقع الفعاليات فضلا عن تقديم خدمات إضافية مثل الخدمات الأمنية واللوجستية والبث الإعلامي، وخدمات مخصصة لكبار الشخصيات وغيرها من الخدمات، ومن خلال دمج مرافقنا الواسعة وخدماتنا الشاملة مع مجموعة متنوعة من معالم دبي فإننا نبتكر وجهات استثنائية تجذب العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم".

وأفاد بأن مركز دبي التجاري العالمي يولي أهمية كبرى للاستدامة في جميع مرافقه وقاعاته، وهو ما مكنه من الفوز بشهادة اعتماد من مؤسسة "جرين جلوب" أعلى هيئة معيارية عالمية للاستدامة تكريماً لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات المستدامة والتزامه بأعلى المعايير العالمية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.

وأكد جلفار، أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل جهوده الحثيثة والمتميزة لتحقيق أجندة دبي الإقتصادية "D33" وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للإقتصاد المستقبلي وأن تصبح ضمن قائمة أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة للمشاركة العالمية في فعاليات المركز خلال العام 2023 تعكس دوره الرائد في استقطاب الجمهور العالمي إلى دبي.

وقال: "استضفنا في عام 2023 فعاليات ومعارض رائدة شاركت فيها 53 ألفا و789 شركة عارضة بنسبة زيادة بلغت 45% عن العام الذي سبقه، وبلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة وعددها 41 ألفا و864 شركة وهي نسبة غير مسبوقة وتعزز قدرة مركز دبي التجاري العالمي على استقطاب شركات عالمية جديدة ودعم استمرار مشاركات الشركات الحالية.

وأضاف أنه في ضوء النجاحات الكبيرة التي حققها مركز دبي التجاري العالمي في عام 2023 والتي تضمنت استضافة مؤتمرات عالمية مهمة مثل "كوب 28" في مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" بالإضافة إلى فعاليات كبرى مثل "جيتكس جلوبال" و"جلفود" و"معرض ومؤتمر الصحة العربي" و"سوق السفر العربي" فإن تركيزنا الرئيسي لعام 2024 ينصب على مواصلة إستراتيجيتنا في التوسع والنمو واستضافة مئات الفعاليات الرائدة والمبتكرة خلال العام الجاري، كما نواصل العمل مع جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص داخل دولة الإمارات وخارجها لتعزيز مكانة دبي ومركز دبي التجاري العالمي على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن مركز دبي التجاري العالمي نجح بالتعاون مع غرفة دبي للإقتصاد الرقمي في إطلاق أولى الحملات الترويجية العالمية لمعرض "إكسباند نورث ستار 2024" الذي يعد أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم والذي ستستضيفه دبي خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل، منوها بأن فعاليات الحملة الترويجية العالمية الأولى لهذا الحدث انطلقت من بولندا؛ حيث تم تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي استضافها مقر شركة "جوجل" في العاصمة وارسو وتم خلالها عقد 22 اجتماعاً بمشاركة 150 شركة تكنولوجية بولندية.

وأكد مواصلة العمل على بناء علاقات وشراكات جديدة تعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية بصناعة الفعاليات والتي تتضمن منظمي الفعاليات والعارضين والزوار والقطاعات الأخرى المرتبطة بها لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وحول التوسع الإقليمي الذي شهده مركز دبي التجاري العالمي في عام 2023 من خلال تنظيم فعاليات خارج دولة الإمارات قال جلفار، إن مساعي التوسع العالمية لمركز دبي التجاري العالمي عبر شركته المملوكة بالكامل "كون العالمية" شهدت الإطلاق الناجح لـ "معرض جيتكس إفريقيا" و"معرض سعودي فود" في عام 2023 حيث نجح الأول الذي أقيم في المغرب في تأكيد مكانته كأكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في إفريقيا وشاركت فيه 128 دولة، وممثلون عن 46 دولة إفريقية، كما استقطبت الدورة الأولى لـ "سعودي فود" الذي يعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات في السعودية وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم، أبرز الجهات والمؤسسات عالمياً تحت سقف واحد بهدف إحدث تحول جذري في هذا القطاع حيث حقق المعرض نجاحاً كبيراً، منوها بأن الدورة الثانية من هذا الحدث ستنطلق في الفترة من 21 إلى 23 مايو المقبل وسترحب بمجموعة عالمية كبيرة من العارضين لاغتنام أفضل الفرص والشراكات والعوائد التجارية في سوق السعودية الذي يشهد نمواً وتطورات سريعة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي مركز دبي التجاري العالمي: "نركز الآن على عدة اتجاهات من شأنها الارتقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، ويعد التحول الرقمي عاملاً هاماً ومحفزاً للتطور حيث نستخدم التكنولوجيا المتطورة للاستفادة من تحليل البيانات والبيانات الضخمة والتطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة للعارضين، ويمكن لمنظمي الفعاليات، من خلال فهم شامل لسلوك المشاركين والخيارات المفضلة للعارضين، تصميم عروضهم بدقة وتعزيز تجربة المشاركين وتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج في جميع جوانب تنظيم الفعاليات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز