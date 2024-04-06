500 مليار رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بارتفاع 13.3%

المصدر: أبوظبي – وام

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لامس إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز 500 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة 13.3 %، على أساس سنوي، بقيمة نحو 58.2 مليار درهم، ليصل إلى 496.8 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 438.6 ملياراً يناير 2023.

وزاد رأسمال واحتياطيات البنوك 1.7 % على أساس شهري مقابل 488.7 ملياراً في ديسمبر 2023، بزيادة نحو 8.1 مليارات درهم. واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5 % من رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 429.4 مليار درهم نهاية يناير، بزيادة 13.2 % على أساس سنوي.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14 % من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع 13.7 %، على أساس سنوي مقارنة بنحو 59.3 مليار في يناير من 2023.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك دبي وصل إلى 243.6 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بنمو سنوي 15.4 %، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك أبوظبي نحو 215.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي 10.4 %، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى 38 مليار درهم، بزيادة سنوية 16.2 %. وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 417.2 مليار درهم نهاية يناير، بنمو 13.8 % على أساس سنوي فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية نحو 79.6 مليار درهم، بزيادة 10.4 % على أساس سنوي.

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