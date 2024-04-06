14.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - مشعل العباس

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي هذا الأسبوع أكثر من 14.6 مليار درهم، نتجت عن 3942 صفقة، إذ شهدت الدائرة تسجيل 3150 مبايعة بقيمة 9.86 مليارات درهم، و664 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.24 مليارات درهم، و128 معاملة هبة بقيمة 1.5 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الكبرى بواقع 1381 صفقة بقيمة 6.32 مليارات درهم (64.1% من الإجمالي)، بينما بلغت قيمة المبيعات على الخريطة 3.54 مليارات درهم (35.9% من الإجمالي) نتجت عن 1769 صفقة.توزيع جغرافي

وحلت منطقة زعبيل الأولى في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ701 مليون درهم نتجت عن 209 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا عبر 51 صفقة بقيمة 527 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة ديرة عبر 55 صفقة بقيمة 523 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 213 صفقة بقيمة 389 مليون درهم، وخامساً منطقة برج خليفة عبر 89 صفقة بقيمة 367 مليون درهم.

أبرز صفقات

وشهد الأسبوع عدداً من الصفقات الكبيرة، أبرزها معاملة هبة لقطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم، إلى جانب رهن قطعة أرض سكنية في منطقة تاون سكوير بقيمة 627 مليون درهم، وأخرى تجارية في منطقة نخلة جميرا أيضاً بقيمة 483 مليون درهم، وبالنسبة للمبيعات، شهد السوق بيع أرض مخصصة لمدرسة في منطقة ند الشبا 3 بقيمة 250 مليون درهم، كما بيعت شقة على الخريطة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع ذا رينغس بقيمة 65 مليون درهم، إلى جانب صفقة فيلا جاهزة في منطقة مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 43 مليون درهم، كما بيعت شقة فندقية في منطقة برج خليفة بقيمة 39 مليون درهم.

عقارات جاهزة

وكانت منصة «بروبرتي فايندر»، أكدت أن سوق دبي العقاري، حافظ على اهتمام متزايد بكل من الوحدات الجاهزة وعلى الخريطة. وذكرت المنصة، أن الربع الأول 2024 شهد طلباً قوياً على العقارات الجاهزة في الإمارة، حيث سجل السوق ما يقرب من 19600 معاملة في الربع الأول من العام الجاري، ما أدى إلى زيادة حصته السوقية إلى 54% من إجمالي المعاملات مقارنة مع 15000 معاملة، التي أسهمت بـ48% من إجمالي معاملات الربع الأول من العام 2023. وصاحب هذا الأداء نمو ملحوظ في الحجم بلغ 30% مقارنة بالربع الأول من العام 2023.

وسجلت قيمة المعاملات 78.200 مليار درهم في الربع الأول، وأسهمت بنسبة 68% من قيمة معاملات البيع على الوحدات الجاهزة، مقارنة مع 60% في الربع الأول من العام 2023، وبالتالي حققت قيمة المعاملات على العقارات الجاهزة زيادة كبيرة بلغت 46%، مقارنة بـ 53.600 مليار درهم في الربع الأول 2023.

أما عدد معاملات البيع على الخريطة فقد بلغ 16.600 معاملة، مقارنة بـ16.000 معاملة في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل 46% من إجمالي حجم المعاملات، مقارنة مع 52% من إجمالي معاملات الربع الأول 2023. وبالتالي سجلت المعاملات على الخريطة ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي، بزيادة سنوية بلغت 4% من حيث الحجم.

ووصلت قيمة معاملات البيع على الخريطة في الربع الأول من العام الجاري، إلى 37.4 مليار درهم، ما يعادل 32% من إجمالي قيمة معاملات البيع، بزيادة 5% مقارنة مع الربع الأول 2023، عندما بلغت قيمة إجمالي معاملات البيع 35.5 مليار درهم، وأسهمت بـ40% من إجمالي قيمة معاملات البيع على الخريطة.

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