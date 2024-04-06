«ستاندرد تشارترد» و«أولد ميوتشل» يطلقان قريباً منصة مالية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من شركتي «SC Ventures»، وهي ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، و«NEXT176»، ذراع بناء المشاريع والاستثمار التابع لـ «أولد ميوتشل»، وهي مجموعة خدمات مالية في أفريقيا، عن تعاونهما لإطلاق منصة مالية شاملة في الإمارات قريباً.

وستقدم هذه المنصة الشاملة، حلولاً متطورة وبأسعار معقولة لتعزيز التخطيط المالي وإدارة الثروات، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستخدمين في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.

وقال بينيتو مابل، مدير المشاريع والشراكات الاستراتيجية لدى «إس سي فينتشرز» في الإمارات: «تعد الإمارات والشرق الأوسط من الوجهات الرائدة عالمياً لإدارة الثروات، فهناك طلب على المنصات المخصصة والمتطورة لإدارة الثروات من قبل أصحاب الدخل المرتفع أو جيل الألفية أو الجيل Z».

وسيتم افتتاح المقر الرئيسي للمنصة المبتكرة في إدارة الثروات قريباً في الإمارات التي تعتبر أحد المراكز المالية الرئيسية في الشرق الأوسط.

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