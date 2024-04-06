البنك التجاري الدولي يستثمر في «zypl.ai»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك التجاري الدولي، المتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من مقره الرئيس في دبي، عن استثماره في «zypl.ai»، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والرائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي، من خلال خوارزميات تحاكي الواقع الحقيقي لاتخاذ القرار المناسب للإقراض أو ما يسمى «التوليدي». ويتضمن هذا الاستثمار المتمثل في مرحلة ما بعد التأسيس في «zypl.ai»، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المستثمرين العالميين، قبل زيادة السلسلة A المخطط لها للشركة والتي من المقرر أن تتم في وقت لاحق من العام الجاري.

وبعد أن تجاوزت الإيرادات السنوية المتكررة مليون دولار بمعدل نمو شهري متزايد ويصل لـ 20% منذ إطلاق مبيعات الشركة، أصبحت «zypl.ai» بالفعل منصة الانطلاق في عالم التكنولوجيا المالية من الناحية التشغيلية. وبالإضافة إلى التوسع العالمي مع المؤسسات المالية الكبرى عبر القارات، تتطلع التكنولوجيا المالية إلى الخوض في مجال تمويل الأفراد والشركات الصغيرة في جنوب شرق آسيا، واستقطاب الاتحادات الائتمانية في أمريكا الشمالية على وجه الخصوص، إلى جانب الدخول للاكتتابات في صناعة التأمين.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي عقب توقيع اتفاق التعاون: «شراكتنا مع «zypl.ai»، والدخول في عالم الذكاء الاصطناعي الخاص بالتكنولوجيا المالية، تشير إلى دخول استراتيجي في استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية المناسبة،

ومن خلال تسخير خوارزميات الذكاء الاصطناعي للبيانات الاصطناعية الخاصة بـ «zypl.ai»، نحن واثقون من قدرتنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية بشكل أكبر لضمان تجربة إقراض سريعة وسلسة وموثوقة لعملائنا الكرام، وسيتوافق عملنا واستثماراتنا مع «zypl,ai» بشكل جيد مع التزامنا بدعم الابتكار في الإمارات ومع طموحنا الاستراتيجي للدخول في شراكة من هذا النوع مع الشركاء الأكثر ابتكاراً في مجال التكنولوجيا المالية».

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