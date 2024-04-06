4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم، وهي: «إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات دبي الوطني»، على ما يقارب نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة 876.9 مليون درهم، تعادل 46.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 1.9 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4244.15 نقطة في جلسة أمس، آخر جلسات شهر رمضان، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.05% في 5 جلسات.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 14.6%، والإثمار القابضة 7.4%، والاتحاد العقارية 6.4%، وسلامة 6.3%، والفردوس القابضة 4.7%، وإعمار العقارية 4%، إعمار للتطوير 3.6%، وزاد تعليم القابضة 2.9%، ووطنية إنترناشيونال 2.6%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 138.6 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 629.66 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 491 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9237.26 نقطة مرتفعاً 0.10% خلال أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.02 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 464.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 279.85 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي خلال أسبوع، أسهم بريسايت 23.1%، وحياة للتأمين 16.2%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 11.1%، والبحيرة الوطنية للتأمين 7.1%، وملتيبلاي 5.4%، وزاد جلفار 5.1%، وبيانات 4.8%، وريسبونس بلس القابضة 4.3%، وبرجيل القابضة 3.4%، وأبوظبي لبناء السفن 2.3%، وأبوظبي الإسلامي 2.2%.

اجتذاب سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 6.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.9 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.3 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 113.6 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4244.15 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.06%. وقاد سهم «الإمارات دبي الوطني»، ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي المالي، كما صعدت أسهم مصرف السلام السودان 10.8%، ودبي التجاري 1.7%، وتعليم القابضة 1.6%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9237.26 نقطة، منخفضاً هامشياً 0.02% في جلسة أمس. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم حياة للتأمين 14.98%، ومجموعة أرام 10.4%، ورابكو للاستثمار 7.2%، وأريد 5.7%.

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