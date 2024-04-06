«جيلي» الصينية تعزز شبكة مبيعاتها وخدماتها في الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي عن افتتاح صالة عرض جديدة لسيارات «جيلي» في رأس الخيمة. وتستعرض هذه الصالة تشكيلة واسعة من مركبات «جيلي»، وسط أجواء تستشرف مستقبل قطاع النقل. وتقع صالة عرض «جيلي» ومركز خدمات ما بعد البيع في منطقة الظيت في رأس الخيمة، حيث تفترش مساحة 6158 متراً مربعاً وتبني على نجاح بوتيك «جيلي» المؤقت الذي فتح أبوابه مؤخراً في المنار مول، وأتاح للزوار تجربة غامرة للاطلاع على عالم سيارات «جيلي» التي تشتهر بالتصميم الفائق والمزايا المتطورة ومعايير السلامة الاستثنائية.

وقال الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع الجديدة في مجموعة البطحاء السيارات: يأتي افتتاح صالة عرض جيلي الجديدة ومركز خدمات ما بعد البيع ليشكّل محطة استراتيجية جديدة في مشوار جيلي كإحدى علامات السيارات الأسرع نمواً على صعيد الإمارات والمنطقة، يسرّنا أن نقدّم لعملائنا الكرام في رأس الخيمة والمناطق الشمالية تجربة ذات مستوى عالمي، وأحدث التقنيات المتطورة، والتصاميم الراقية التي تتميّز بها سيارات جيلي، وكلها عوامل ساهمت في الطلب منذ إطلاق العلامة.

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