جمارك دبي تعلن مواعيد عمل المراكز خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمارك دبي استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتخليص البضائع؛ سواء للأفراد أو الشركات، وفق مواعيد ملائمة للعملاء.

وأفادت جمارك دبي، بأن استمرار العمل في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الفطر، يأتي في إطار رسالة الدائرة بتوفير أقصى درجات الراحة لإسعاد العملاء بتقديم الخدمات المرتبطة بتخليص البضائع خلال الإجازة انسجاماً مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة بتقديم خدمات جمركية ذات قيمة مضافة ودعم أعمال الاقتصاد والتجارة باستمرار لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بشكل عام.

وسيستمر العمل بمرفأ ديرة، ومركز جمارك خور دبي، ومركز الحمرية، وتفتيش مركز جمارك ميناء راشد، وتفتيش مركز جمارك جبل علي، وتيكوم، على مدار الساعة، وبالنسبة لخدمة عملاء مركز ميناء راشد، وخدمة عملاء جبل علي، وتيكوم سيتم إغلاقهم خلال إجازة العيد على أن يستأنف الدوام الإثنين 15 أبريل الجاري.

أما على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد، وكذلك مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية، كما ستعمل مراكز الشحن الجوي في كل من قرية دبي للشحن، والمنطقة الحرة بمطار دبي، أيام عيد الفطر المبارك على مدار الساعة، أما أوقات العمل في إدارة البيانات الجمركية سيكون العمل فيها على مدار الساعة لتخليص المعاملات الجمركية للمتعاملين.

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