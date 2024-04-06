فعاليات استثنائية خلال احتفالات الشارقة بعيد الفطر

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في أبرز وجهاتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، مجموعة مميزة من الأنشطة الاحتفالية والتجارب المتنوعة للزوار والمقيمين على حد سواء، وتشمل الاحتفالات على الشاطئ والفعاليات الثقافية وتجارب الضيافة.

وسيكون المقيمون والزوار من كل الأعمار على موعد مع مجموعة من الفعاليات المشوقة في وجهات «شروق» الترفيهية والعائلية للاحتفال بعيد الفطر، من أبرزها عرض «ذا ديو تشارليز»، وعرض الفضائيين، وعروض السيرك، والأسماك المضيئة، وعرض الروبوتات المضيئة، إضافة إلى الفرق الاستعراضية الجوالة. وستتضمن الفعاليات ورش عمل فنية وهدايا مميزة للحضور والمشاركين.

وستشمل احتفالات العيد في شاطئ خورفكان، 15 عرضاً من قبل فرقة الحربية، إضافة إلى عرض الروبوتات المضيئة وشخصيات كرتونية تقليدية والفرق الاستعراضية الجوالة وورش عمل ممتعة ومتنوعة للأطفال.

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