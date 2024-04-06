390 ألف مستفيد من «بازار المستهلك الرمضاني» في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن عدد المستهلكين المستفيدين من مبادرة «بازار المستهلك الرمضاني» بلغ 390 ألف مستهلك بنسبة نمو تجاوزت 62.5%، مقارنة بالنتائج المحققة العام الماضي.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الإحصاءات المسجلة خلال الدورة الثانية من مبادرة «بازار المستهلك الرمضاني»، تعكس مدى نجاح المبادرة وتحقيقها المستهدفات المرجوة، مؤكداً أن نسبة رضا المستهلكين عن المبادرة فاقت 94.2%، بينما بلغت نسبة الرضا عن خدمات حماية المستهلك 95.5%.

وأوضح الحمراني، أن دائرة التنمية الاقتصادية حرصت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تقديم تجربة استثنائية للمستهلكين، من خلال توفير منصات متنوعة تقدم منتجات وسلعاً رئيسية بجودة عالية وأسعار مخفضة تلائم احتياجات المستهلكين، وتسهم في تعزيز مستويات السعادة لديهم، مشيراً إلى أن القيمة المالية للتخفيضات تجاوزت 30.7 مليون درهم، حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة في الحملة 7500 منتج بأسعار تنافسية وتخفيضات ملحوظة تستمر طوال فترة عيد الفطر المبارك.

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