«دبي للخدمات المالية» تستشرف توسيع فرص التعاون مع هونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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استضافت سلطة دبي للخدمات المالية جلسة حوارية رفيعة المستوى مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة عن الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ لتوزيع الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي.

وشهدت الجلسة، التي ترأسها إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وجوليا ليونج الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، حضور أكثر من 15 من كبار المسؤولين التنفيذيين لمديري الأصول في هونغ كونغ.

واستعرض جونستون المتطلبات التنظيمية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي لصناديق الاستثمار التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، والفرص المتاحة في المركز لمديري الأصول في هونغ كونغ، ومن ذلك الوصول إلى المستثمرين في سوق الإمارات عبر نظام الدولة للاعتراف المتبادل.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: يسرنا المشاركة في استضافة هذه الجلسة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، للاستفادة من توسع الممر بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، إذ نسعى إلى استكشاف فرص التعاون بين الجانبين.

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