دبي تستقطب 3.67 ملايين زائر دولي خلال شهرين بنمو 18%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب أكثر من 3.67 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، والتي استقبلت فيها دبي 3.10 ملايين زائر.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية، التي أقامها الزوار في فنادق دبي، خلال شهري يناير وفبراير 2024 نحو 7.78 ملايين ليلة فندقية بنمو 7%، مقارنة بـ 7.28 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.8 ليالٍ خلال الزيارة.

سعر الغرفة

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 664 درهماً، مقارنة بـ 609 دراهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 9%، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 12 %، ليصل إلى 578 درهماً مقارنة بـ 514 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي 2023.

الطاقة الاستيعابية

وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 151.26 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 826 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 2% في عدد الغرف والفنادق، واستحوذت فنادق 5 نجوم على 35 % بإجمالي عدد الغرف بـ 52.11 ألف غرفة ضمن 161 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 197 فندقاً تضم 43.79 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 275 فندقاً تضم نحو 29.03 ألف غرفة فندقية.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 87%، مقارنة مع 84%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة معدل بلغ 89%، مقابل 88% للشقق الفخمة، في حين متوسط اشغال الغرف الفندقية من فئة 4 نجوم الى محو 89%، وسجلت الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم نسبة 87%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم نسب إشغال بلغت 84 %..

مناطق

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 21 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بما يعادل 773 ألف زائر، تليها منطقة جنوب آسيا بـ 17 % بنحو 604 ألف زائر، فيما استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 15 % بما يعادل 549 ألف زائر، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ14 % بنحو 530 ألف زائر، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 448 ألف زائر، و9 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 340 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكيتين نحو 240 ألف زائر بما يعادل 7%، و 4% من أفريقيا بنحو 138 ألف زائر و 1% من أستراليا بنحو 53 ألف زائر.

وينبع النجاح الذي تحققه دبي في زيادة أعداد الزوار من المميزات التي تتمتع بها المدينة والخيارات المتنوعة التي توفرها، سواء في قطاع الترفيه، أو القطاعات الناشئة الجديدة، أو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بشكل عام، والتي تم زيادة الاهتمام بها وتحفيزها من خلال إجراءات تأشيرات الدخول، والمساهمة الطموحة والحيوية للقطاع الخاص، إذ تعزز هذه الخطوات من مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

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