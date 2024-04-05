تعلن سانت هونوريه باريس دار المجوهرات الفاخرة عن إصدارها مجموعة محدودة من المجوهرات الحصرية لدعم مركز دبي للتوحد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت شركة سانت هونوريه باريس، العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة الشهيرة، بإطلاقها الناجح لمجموعتها المحدودة من المجوهرات الماسية في ميزون لوكس، وهو بوتيك فاخر متعدد العلامات التجارية في دبي مول. ويُعتبر هذا الإطلاق إعلانًا عن المبادرة الناجحة مع مركز دبي للتوحد. ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الوعي حول مرض التوحد من خلال إصدار مجموعة مُصممة خصيصًا من قطع المجوهرات الماسية محدودة الإصدار.

واحتضانًا لقيم الشمولية، أطلقت سانت هونوريه باريس مجموعة حصرية من القلائد والأساور مع حلية على شكل شريط تتميز بزخارف أحجية مزينة بماسة متلألئة. ويُعد شعار الأحجية المعترف به عالميًا بمثابة تذكير راقي بأن كل فرد يشبه إلى حد كبير الأحجية التي تتمتع بشكل فريد، مع قصتهم الخاصة في انتظار اكتشافها.

ولإضفاء لمسة حيوية على الأمسية، تعاونت سانت هونوريه باريس أيضًا مع "بابا يو"، وهي علامة تجارية أسسها فنان موهوب. وتهدف هذه المبادرات إلى مواصلة دعم رسالة الشمولية ورفع مستوى الوعي حول مرض التوحد.

لقد جمع هذا التعاون بشكل جميل بين عالم الرفاهية والمسؤولية الاجتماعية. فمن خلال الجمع بين خبراتهم، سلط كل من سانت هونوريه باريس ومركز دبي للتوحد الضوء على قوة العمل الجماعي لخلق الوعي حول مرض التوحد.

وسيتم التبرع بعائدات بيع هذه المجموعة الحصرية إلى مركز دبي للتوحد.

نبذة عن سانت هونوريه باريس:

شركة سانت هونوريه باريس، رمز الهيبة والأناقة، تُجسّد متعة الحياة الباريسية ليكون ذلك شعار وهوية هذه العلامة التجارية المميزة. وصُممت هذه الشركة في العنوان الباريسي الأسطوري، في شارع سانت هونوريه، وتأسست في قلب مدينة الأضواء، وتبقى مدينة باريس المصدر الأول للإلهام لسانت هونوريه. وتطورت شركة سانت هونوريه اليوم لتصبح علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة، وبفضل تصميماتها المبتكرة، استحوذت على اهتمام أصحاب الامتيازات وخبراء الموضة على حدٍ سواء.

نبذة عن مركز دبي للتوحد:

تأسس مركز دبي للتوحد في عام 2001، وهو أكبر منظمة غير ربحية وأكثرها ابتكارًا وشمولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة تخدم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز