غرفة الفجيرة تؤكد أهمية التنسيق مع وزارة الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وفداً من وزارة الاستثمار برئاسة مروان النقي كبير المستشارين بالوزارة، بحضور سرور حمد الزوهري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وسلطان جميع الهندسي مدير عام الغرفة، ومحمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة بالفجيرة، وعدد من المسؤولين بميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية ومطار الفجيرة الدولي.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي، حرص الغرفة على التعاون والتنسيق مع الوزارة في كل ما يهم استقطاب الاستثمارات الأجنبية والقيام بحملات ترويجية للتعريف بفرص الاستثمار في الفجيرة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الأمور المشتركة والجهود الوطنية المبذولة وتكاملها على المستويين الاتحادي والمحلي في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والجاذبة للمستثمرين في شتى المجالات، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشروعات والانتقال بها للمستويات العالمية.

وأوضح مروان النقبي أن وزارة الاستثمار تهدف إلى تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر، لضمان جعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار على مستوى العالم في استقطاب الشركات الاستثمارية وزيادة نسبة نمو الصناعة من 3 إلى7 % بحلول العام 2030.

وأضاف أن توجهات الوزارة أن يكون الاهتمام باستقطاب الشركات الاستثمارية وتحفيز الشركات المحلية للاستثمار في الخارج بالتنسيق بن القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات الشمالية.

وأوضح محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة أن الإمارة تمتلك مجموعة متنوعة من الصناعات التي ترقى في جودتها إلى العالمية، لاسيما في مجالات التعدين والصناعات البتروكيماوية.



وأكد سلطان الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة، استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة الاستثمار في كل ما من شأنه الارتقاء بالصناعة واستقطاب الشركات الاستثمارية والترويج للشركات الاستثمارية القائمة في الفجيرة وزيادة الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير وتوجهات القيادة الرشيدة، في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار وتوحيد الجهود والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الخصوص.

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