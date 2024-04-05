2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.94 مليار درهم عبر 750 صفقة. وتم تسجيل 622 مبايعة بقيمة 1.97 مليار درهم، منها 50 مبايعة لأراضٍ، و545 مبايعة لوحدات سكنية، و27 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض مخصصة لمدرسة في منطقة ند الشبا 3 بقيمة 250 مليون درهم، كما تم بيع 3 قطع أراضٍ تجارية في جزر العالم بقيمة تجاوزت 268 مليون درهم.

وسجلت الرهون 823 مليون درهم عبر 108 معاملات، منها 34 رهناً لأراضٍ و55 لوحدات سكنية و19 رهناً لمبانٍ وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في نخلة جميرا بـ 483 مليون درهم وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 144 مليون درهم.

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